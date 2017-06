L’œil du web - Le débat sur les vaccins continue sur internet

Il y a quelques semaines, la vidéo d'une maman anti-vaccin faisait le buzz sur internet. Aujourd'hui, une vidéo préparée par plusieurs spécialistes lui répond. Duel d'arguments entre pro et anti-vaccins.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver sur France Bleu.

Des spécialistes répondent à une vidéo anti-vaccin

En février dernier, la vidéo de Mahève Guibert, maman anti-vaccin faisait le buzz sur internet. Cette vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, dépasse aujourd'hui le million de vues sur Facebook, notamment.

Des spécialistes, immunologue, médecin et vaccinologue, ont préparé une riposte, en vidéo également. Vidéo intitulée "réponse à une maman antivax".

Cette vidéo reprend presque une par une, les affirmations de la jeune femme, et développe les arguments des pro-vaccins en réponse. Le débat évoque notamment l'obligation de la vaccination pour les enfants qui entrent en crèche, puisque c'est sur le témoignage personnel de cette jeune maman, à l'entrée en crèche de son fils non vacciné, que débute la première vidéo. La discussion porte également sur les effets secondaires des vaccins, les profits des laboratoires pharmaceutiques, ou encore sur l'argument traditionnel des anti-vaccins, qui voudrait que les vaccins n'aient vaincu aucune maladie.

La station spatiale internationale comme si vous y étiez

Depuis le retour sur terre de Thomas Pesquet depuis début juin, l'espace vous manque. Vous étiez devenu accro aux photos et aux vidéos postées par l'astronaute depuis la station spatiale internationale. Le projet "Dans la peau de Thomas Pesquet" est pour vous. La société de production La Vingt-cinquième Heure prépare un film à 360 degrés, véritable plongée de 20 minutes dans le quotidien de Thomas Pesquet pendant sa mission, de l'entraînement dans les bases de la NASA, à Baïkonour et à l'ISS.

Mais un tel projet ça coûte de l'argent, et l'équipe a besoin de financement. Elle a opté pour un financement participatif via Kiss Kiss Bank Bank, pour récolter les 75 000 euros nécessaires à la finalisation de cette vidéo. C'est tout de même moins que le prix d'un voyage dans l'espace, pour découvrir l'inégalable sensation de l'"overview effect", cette sensation puissante qui frappe les astronautes lorsque la Terre se dévoile dans son intégralité à leur regard.

Famille écossaise vivant dans maison hantée recherche jeune fille au pair

La petite annonce postée par cette famille écossaise aurait pu débuter comme ça. Mais l'entrée en matière est beaucoup plus sobre : "Nous recherchons une jeune fille au pair pour rejoindre notre sympathique famille de quatre personnes". Jusque-là, une petite annonce somme toute très classique. Mais l'énoncé se gâte un peu plus bas, lorsqu'on apprend que cinq nounous ont fui la famille et sa maison pourtant décrite comme "charmante" et "historique".

Oui mais voilà, cette maison est hantée ! Le couple explique n'avoir jamais assisté à une quelconque apparition surnaturelle. Mais les jeunes filles qui ont pris leurs jambes à leur cou, elles, parlent de bruits étranges, de verre brisé, de meubles qui bougent tous seuls.

L'annonce, très sérieuse, a été postée sur le site childcare.co.uk - Capture d'écran

De quoi créer un véritable buzz autour de cette annonce sur les réseaux sociaux. Et combler les amateurs d'étrange visiblement, puisque depuis que la diffusion de cette annonce, la famille a reçu pas moins de 2 000 candidatures !