L'oeil du Web - Le discours anti-raciste d'un général américain fait le buzz

"Foutez le camp !" : le discours coup de poing de ce militaire fait le tour du web. La petite fille d'un journaliste interrompt son papa en plein direct à la TV. Elle joue avec des cuillères et cartonne sur Facebook.

C'est l’œil du web, une chronique à lire et à écouter sur France Bleu.

Etats-Unis : La colère de ce général fait le tour du monde

A l'origine de cette colère, des tags racistes retrouvés sur la porte de chambre d'un élève noir. Insupportable pour ce directeur de l'académie de l'armée de l'air du Colorado. Ni une ni deux il réunit ses élèves à l'heure du déjeuner et ne mâche pas ses mots.

"Si vous sous-estimez quelqu'un de quelque façon que ce soit, alors vous devez partir d'ici. Et si vous ne pouvez pas traiter quelqu'un d'une autre race ou d'une autre couleur avec dignité et respect, alors vous devez foutre le camp"

Sur le web, ce discours coup de poing anti-raciste est devenu viral, partagé dans le monde entier. Interviewé par CNN, le général Silveria explique qu'il a voulu convaincre les élèves de l'importance de la diversité au sein de l'armée.

Le grand moment de solitude d'un journaliste en plein direct à la télé !

En duplex avec une chaîne canadienne, ce journaliste français devait intervenir sur le référendum en Catalogne. Mais les pleurs de sa petite fille ont légèrement chamboulé ses plans...

Moment cocasse : il était minuit à Barcelone et le journaliste @henrydelaguerie n'avait pas prévu le réveil de son enfant #RobertKellypic.twitter.com/0YxjTvW6mC — Patrice Roy (@PatriceRoyTJ) September 20, 2017

Le journaliste tente de résister mais finalement il craque et se lève pour réconforter sa progéniture. Henry de Laguérie qui prend tout ça avec beaucoup d'humour !

Et voilà... une jeune manifestante a saboté mon direct à la télé canadienne. 🙄😰 https://t.co/IDDtFof3yG — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) September 20, 2017

Elle joue avec des cuillères et fait un carton sur Facebook

Plus de 22 millions de vues pour son dernier post : Abby Spoon Lady, percussionniste américaine, manie les cuillères comme personne et compte de plus en plus de fans sur Facebook.

En compagnie de son ami et chanteur, Abby a l'habitude de jouer dans les rues d'Asheville en Caroline du Nord. Si la musique à la cuillère vous séduit rendez-vous sur la page Facebook de cette artiste plutôt originale !