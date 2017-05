L' oeil du Web - Le "Hand Spinner", nouvelle star des cours de récré (et d' Internet) !

Le "Hand Spinner": le jouet que les 7-15 ans s'arrachent. "Fallait demander": la BD qui s'amuse des inégalités homme-femme. Eurovision: le candidat portugais fait le buzz.

Une toupie nouvelle génération fait tourner la tête des enfants

Son nom? Le "Hand Spinner". Un jouet que l'on doit faire tourner dans sa main en tentant de faire des figures plus ou moins complexes. Chez les jeunes, le phénomène est bien sur amplifié par internet. On trouve sur YouTube des dizaines et des dizaines de vidéos de présentation.

L'objet "le plus satisfaisant du monde" donc selon le youtubeur Dr Nozman. Une vidéo visionnée plus de 3 millions de fois. Au delà de l'aspect ludique, cette toupie a aussi des vertus apaisantes. Elle permet de calmer les enfants autistes ou hyperactifs qui ont du mal à se concentrer. Un objet rassurant et anti-stress que tous les enfants et jeunes ados s'arrachent. Alors si vous voulez leur faire plaisir comptez entre 2 et 15 euros selon les modèles.

Une BD féministe cartonne sur Internet

On la doit à la dessinatrice Emma. La jeune femme s'amuse des inégalités homme-femme. "Fallait demander", c'est le nom de cette BD. L' idée c'est de montrer que même si le partage des tâches est communément admis de nos jours, le travail d'organisation, lui, revient aux femmes. Un travail invisible mais épuisant. Penser à tout, tout le temps pendant que l'homme reste dans son rôle d’exécutant avec sa fameuse phrase "Il fallait me dire que tu avais besoin d'aide!"

Extrait de la BD "Fallait demander" - capture d'écran

Et apparemment, ce problème parle à de nombreuses femmes. En une journée, la BD a été partagée plus de 100 000 fois sur Facebook.

La dessinatrice Emma sait capter avec finesse et humour les scènes du quotidien - capture d'écran

Pour lire la suite c'est ici.

Le candidat portugais: favori de l'Eurovision sur le Web

Salvador Sobral, 27 ans fait fondre la toile. En demi finale, il s'est fait remarquer avec une belle chanson d'amour. Le jeune homme est le seul à chanter entièrement dans sa langue natale, le portugais.

C'est la première fois depuis 2010 que le Portugal accède en finale. Aors ok nous aussi on aime beaucoup mais on sera quand même derrière notre française Alma avec son Requiem.