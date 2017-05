L' Oeil du Web - le pape connait les spécialités culinaires locales

Melania Trump et le pape qui discutent spécialités locales, une américaine qui n'a pas froid aux yeux et un papy mélomane, sont à l'affiche de l’œil du web ce lundi.

Le pape s'y connait en cuisine

Au cours de la visite présidentielle du couple présidentiel des États-Unis au Vatican, certains commentateurs se sont étonnés que le pape demande à Melania Trump si elle faisait des pizzas ? En réalité, ils ne parlaient pas de pizzas mais de "potizza" ! C'est un gâteau slovène, pays d'où est originaire la première dame ! Mais, la presse italienne a cru que le pape se moquait du couple présidentielle, puisque Donald Trump a déjà tourné des publicités pour des pizzas.

Une courageuse américaine

Incroyable ! Dès qu'elle voit le voleur se mettre au volant, aussitôt elle se jette sur la voiture, elle tente s'agripper comme elle peut. Finalement elle se retrouve allongée sur le capot avant de s' accrocher aux essuie-glaces. Pour essayer de la faire tomber, le voleur donne des coups d’accélérateur, puis des coups de frein. Mais rien à faire, elle tient bon ! Du coup c'est lui qui prend peur, il ressort du 4x4 et se jette dans la voiture de ses complices, qui eux assistent médusés à la scène. Mais le frein à main du 4X4 n'est pas serré, le véhicule continue à rouler et la propriétaire est toujours sur le capot ! Elle ne panique pas. Elle parvient à descendre, à ouvrir la porte et finalement à freiner. Le plus drôle, c'est que les voleurs ont attendu qu'elle s'en sorte pour prendre la fuite.

Elle se jette sur le capot de sa voiture pour empêcher un voleur de lui prendre sa voiture. #SuperWoman

pic.twitter.com/63JVX1Hag7 — OneRadex (@OneRadex) May 25, 2017

Un papi mélomane

Il est doué ! Il arrive rien qu'avec une guitare et sa voix, à interpréter d'une façon magistrale la musique Ennio Morricone. Il a choisi la musique du film de Sergio Leone intitulé "Et pour quelques dollars de plus", la performance est plutôt réussi !