L'oeil du web - Le "présentéisme" coûte cher aux entreprises

Le coût du "présentéisme", gros buzz sur Internet

Jusqu'à présent, on avait plutôt l'habitude d'entendre que le "présentéisme" (la manie de rester tard au travail) nous rendait moins productif. Cette fois on va plus loin, avec ce reportage de franceinfo qui en chiffre le coût. D'après plusieurs études citées dans la vidéo, les salariés les plus zélés coûteraient chaque année 14 milliards d'euros à leurs sociétés. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui travaille trop, finit par tomber malade. Et s'il continue de travailler, il contamine les autres.

A force d'être trop présent au boulot, on finit donc, soit par être obligé de s'absenter pour maladie, soit par faire baisser le productivité de l'équipe. La vidéo suscite beaucoup d’intérêt sur Facebook. Elle a été vue près de deux millions de fois en six jours.

Le succès de la cagnotte "Solidarité avec François Fillon"

La solidarité et l'humour font partie des points forts d'Internet. La preuve est faîte encore une fois, avec la cagnotte "Solidarité avec François Fillon". Ouverte par le site satirique "le Gorafi", après que le candidat LR a dit qu'il n'arrivait pas à mettre de l'argent de côté, elle a réuni plus de 3000 euros en moins d'un mois. Surtout, la vraie solidarité, c'est que cette somme va maintenant être distribuée à des associations : le Secours Populaire, les Paralysés de France, Cénomane (qui milite pour les dons de sang), mais aussi le Planning Familial, et la Cravate Solidaire, qui collecte des costumes et des tailleurs pour les entretiens des demandeurs d'emploi.

Des JO pour bébés !

C'est une pub réalisée par Olympic Channel, la télévision des Jeux Olympiques. Ils ont imaginé les "Baby Games", avec de très beaux bébés de 18 mois environ. Chacun représente une nation, et le commentateur s'amuse de leurs mimiques, pas très sportives. Sauf pour les jumeaux haltérophiles allemands, hyper athlétiques. Ça se termine avec la course de haies, remportée par la France, même si "la France a du mal avec le dernier obstacle". En effet, le petit blond en bleu n'a plus qu'une basket pour passer la ligne.

La vidéo bat tous les records sur Facebook. Près de 30 millions de vues en treize jours.