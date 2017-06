L’œil du web - Les conseils "fraîcheur" des internautes

Canicule: les trucs et astuces du web pour rester au frais. Une fuite de carburant juste avant de décoller. Katy Perry superstar de Twitter.

Sur Twitter, les hashtags #chaleurs et #canicule sont à la une. Solidarité oblige en ces temps caniculaires, on s'échange plein de conseils.

Et puis il y a cette vidéo largement partagée qui explique comment fabriquer une clim' maison.

Fermer ses volets avant de partir, placer un linge humide devant les fenêtres.. les astuces ne manquent pas. La célèbre Youtubeuse EnjoyPhoenix y va elle aussi de sa petite vidéo.

Enfin pour d'autres, le hashtag #canicule c'est surtout l'occasion de rire un peu!

Je me demande si casino supermarché me laisserait faire une sieste dans ses congels. #canicule

Avec Hollande on avait la pluie, avec Macron on aura la canicule 😂

L'avion de la compagnie aérienne s’apprêtait à décoller depuis l'aéroport de Newark aux Etats Unis lorsqu'un couple a remarqué quelque chose d'anormal. Une énorme fuite de carburant depuis l’extrémité d'une aile. L'homme décide alors de filmer la scène.

Le plus fou c'est que l'équipage n'avait pas vu cette fuite. Le couple témoin de la scène a été invité à boire le champagne dans le cockpit. On leur a gentiment demandé de «ne pas être trop dur» avec la compagnie sur les réseaux sociaux. Loupé! A peine postée sur Facebook, la vidéo a fait un carton.

C'est la première personnalité à atteindre les 100 millions d'abonnés, et la chanteuse américaine de 32 ans l'a annoncé fièrement sur Twitter.

