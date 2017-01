L'oeil du web - Les croisières aussi, ça pollue !

Une équipe de Thalassa est montée à bord d'un paquebot. Le civisme dans le métro japonais épate Facebook. Pixar fait le lien entre tous ses dessins animés.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40 mais pas seulement sur France Bleu.

En croisière, ne vous approchez pas des cheminées

C'est la leçon à tirer du reportage diffusé ce vendredi 20 Janvier 2017 dans l'émission Thalassa de France 3. Une leçon tellement significative que la chaîne en a fait une bande-annonce, qu'elle a postée sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook :

#Thalassa a mesuré la quantité de #particules fines à bord d'un paquebot de #croisières : oubliez vos rêves d'air pur ! RDV vendredi à 20h55 pic.twitter.com/ruTFibsLQc — Thalassa (@ThalassaWeb) January 17, 2017

Des centaines de milliers de français sont adeptes des croisières, et ils sont de plus en plus nombreux chaque année. Alors si vous faîtes partie de ceux-là, méfiance : restez loin des cheminées !

Le civisme des japonais épate Facebook

La vidéo a été tournée dans le métro japonais par un touriste, sans doute un espagnol. On y voit les voyageurs, très disciplinés, faire la queue, avant de monter dans une rame. Ils forment même deux rangées pour chaque portière, ce qui donne lieu à un étrange spectacle pour nous, européens habitués aux bousculades dans les transports en commun : ceux qui attendent sur le quai forment une sorte de haie d'honneur, à ceux qui descendent. Et les premiers ne commencent à monter, que lorsque le dernier passager est descendu.

La vidéo, postée il y a un an sur Facebook, fait 10 millions de vues aujourd'hui.

Des liens entre les dessins animés de Pixar

"Toy Story", "le monde de Némo", "Rebelle" ou "Cars" : tous ces films des studios Pixar ont des points communs. Ou les réalisateurs se sont amusés à leur en fabriquer. Dans une vidéo postée sur Facebook, ils montrent que la petite héroïne de "Vice Versa" faisait partie du public dans l'aquarium où Dory recherche ses parents. On retrouve aussi un dinosaure de "Vice-Versa", dans "le voyage d'Arlo", sorti l'an dernier, et dans "Monstres et Compagnie". Tous ces personnages font des apparitions dans les scénarios de Pixar. Ça s'appelle construire un univers, et ça aussi ça fait des millions de vues sur Facebook.