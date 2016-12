L'oeil du web - Les hommages à George Michael

Les stars rendent hommage à George Michael - Un étudiant demande une alternance au père Noël - Ikea ne veut plus de soirées pyjama dans ses magasins

Il était une icone des années 80, le chanteur George Michael est mort ce dimanche 25 décembre à 53 ans. Depuis l'annonce de son décès, ses amis-stars lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. "Je suis profondément choqué", écrit Elton John sur son compte Facebook, "j'ai perdu un ami cher, le plus gentil, le plus généreux." Madonna dit aussi "adieu à son ami", sur Instagram.

Cependant, une actrice s'est trompée : Sarah Michelle Gellar, qui incarnait l'héroïne de la série Buffy contre les Vampires, a rendu hommage à... Boy George, du groupe Culture Club. Depuis, la comédienne a supprimé son tweet. "C'est tout aussi triste d'apprendre la vérité", précise-t-elle.

"Cher Père Noël..." La lettre de Mel Arnac commence comme toutes les autres. Mais sur Facebook, ce jeune montpelliérain lui demande un cadeau "presque impossible à trouver". L'étudiant a jusqu'au 31 décembre pour trouver une entreprise, sinon il devra quitter Sup de Co - et renoncer aux frais de scolarités déjà versés.

Vu le délai très court, Mel Arnac s'est dit qu'il allait aider le père Noël en publiant sa lettre et ses coordonnées sur les réseaux sociaux. Il a eu des retours positifs, et attend maintenant les réponses définitives.

Le géant suédois de l'ameublement ne veut plus que les jeunes se laissent enfermer dans ses magasins, la nuit ! Le défi a été lancé sur le web cet été, quand deux étudiants belges ont posté sur Youtube la vidéo de leur nuit dans le magasin.

Ils se sont d'abord cachés dans un placard pendant trois heures, le temps que tous les employés quittent le magasin. Vers minuit, Florian et Bram décident d'essayer les lits, avant de retourner dans les penderies pour attendre l'ouverture. Cette vidéo a inspiré d'autres adolescents. Deux jeunes Suédoises se sont fait prendre à la mi-décembre. Et Ikea a décidé de réagir. "Vous risquez des problèmes avec la justice", prévient le porte-parole de la marque.

Sur twitter, cet avertissement a plutôt suscité l'effet inverse ! "Maintenant, un million d'adolescents se dit "tiens, on peut dormir en douce chez Ikea+", s'amuse Natalie, sur un compte twitter anglophone.

