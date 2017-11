L'oeil du web - Les images impressionnantes du séisme en Iran

Tremblement de terre en Iran : les internautes témoignent. Les supporters irlandais sont vraiment les plus sympas. Une soprano a atteint la note la plus aiguë au Metropolitan Opera de New York.

C'est l’œil du web, une chronique à lire et à écouter chaque jour sur France Bleu.

Le chaos en Iran après un terrible séisme

Un violent tremblement de terre a fait un moins 415 morts en Irak et en Iran. L' épicentre est situé à la frontière avec l'Irak au nord-est de Bagdad et le bilan pourrait continuer à s'alourdir. Dès les premières secousses, les internautes ont partagé des vidéos.

Séisme de magnitude 7,3 aux confins de l'Iran et de l'Irak : le bilan passe à au moins 213 morts (Images @franceinfo) pic.twitter.com/zQeXBHu0pj — La Pollice👮🏻🇫🇷 (@La_Pollice) November 13, 2017

Autre vidéo largement partagée sur Twitter, celle de journalistes kurdes interrompus en plein direct à la télévision par le tremblement de terre.

Vidéo du séisme de magnitude 7.2 de ce soir en #Irak, en direct sur une chaine télévision kurde d'Irak : pic.twitter.com/yjD1oJAJVb — deSperate (@TBMJ2_) November 12, 2017

A ces vidéos s'ajoutent des centaines de photos de rescapés et de secouristes qui ont bien du mal à travailler dans les décombres.

Violent séisme aux confins de l’Iran et de l’Irak : au moins 213 morts et 1 700 blessés https://t.co/wndC6M8HI4pic.twitter.com/Lywyzhg3Jn — Sud Ouest (@sudouest) November 13, 2017

Ce n'est pas la première fois que l'Iran est frappé par des séismes dévastateurs. Le dernier grand tremblement de terre en Iran remonte à décembre 2003 à Bam. Au moins 31.000 personnes avaient été tuées et cette ville avait été presque entièrement détruite.

Les supporters irlandais sont de retour !

... et on les aime toujours autant. L'année dernière pendant l'euro de football en France, on était tombé sous le charme de ces irlandais. On se souvient de leur ovation aux policiers bordelais ou encore de leur berceuse chantée à un bébé dans un tramway.

Et bien ce weekend, c'est dans les rues de Copenhague qu'ils ont remis ça après le match Danemark / Irlande. Bière à la main les supporters irlandais se sont postés devant une célèbre boutique de lingerie et ont applaudi chaque client comme si c'était des footballeurs.

Irish fans cheering people buying Victoria's Secret in Denmark today... 😂🇮🇪

pic.twitter.com/rk3iSU5QOk — BigSport (@BigSportGB) November 11, 2017

Le record d'une soprano sur la scène de l'opéra de New York

Audrey Luna a atteint la note la plus aiguë jamais chantée depuis 137 ans au Metropolitan Opera de New York. Les experts s'accordent pour dire que c’est une performance monumentale. Une performance à découvrir ici sur le site du New York Times. Un "la" qui marquera l'histoire de l'opéra.

Pour cette note, la soprano a eu besoin d'une "combinaison de dons héréditaires, d'un entraînement rigoureux et d'une discipline psychologique extrême", explique le compositeur.