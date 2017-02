L'œil du web - Les internautes appelés à voter pour baptiser un ourson né à Mulhouse

Le zoo de Mulhouse demande aux internautes de choisir le nom de son nouveau pensionnaire. La petite-fille de Donald Trump chante en mandarin et sa vidéo est vue des millions de fois en Chine. Une campagne de financement participatif pour adapter "Apocalypse Now" en jeu vidéo.

Ourson cherche prénom

La nouvelle est restée secrète pendant plusieurs semaines, afin de ne pas perturber la maman. Le 7 novembre dernier, un ours polaire est né au Parc zoologique et botanique de Mulhouse. Histoire de fêter la nouvelle dignement, le zoo a décidé de demander aux internautes de choisir le prénom du nouveau-né."Cela permet aux visiteurs de s'approprier cette naissance", explique Benoît Quintard, le directeur adjoint du zoo de Mulhouse.

Premières photos de l'ourson polaire né au #Zoo #Mulhouse ! 🤗Il compte sur vous pour le choix de son prénom... https://t.co/jiLy2eo1AG pic.twitter.com/FoubdAspU9 — #Mulhouse (@mulhouse) February 2, 2017

Habituellement, ce sont les soigneurs qui donnent leur nom aux animaux. Mais cette fois, Benoît Quintard et l'équipe du zoo veulent faire de cet ourson un "ambassadeur" : "Les personnes qui souhaitent participer au choix du prénom doivent s'engager à changer un tout petit peu leurs gestes au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver la banquise. Comme cela, la naissance de ce petit ours pourrait avoir un réel impact sur ses cousins qui vivent dans la nature." Parmi les engagements que demande le zoo : trier les déchets et recycler, débrancher le chargeur de nos téléphones portables ou consommer des produits locaux et de saison.

Le zoo de Mulhouse n'est pas le seul à demander au public de se prononcer sur le prénom d'un animal né en captivité. A Berlin, près de 10.000 propositions ont été envoyées après la naissance d'un ours polaire début novembre. Un jury s'est prononcé pour le prénom "Fritz", le 1er février dernier. Cette fois, les votes sont ouverts jusqu'au 28 février et le bulletin de participation est à retrouver sur le site du Parc zoologique et botanique de Mulhouse. Quatre prénoms sont proposés : "Nanuq", "Tikippuq", "Innuik" ou "Qipik".

La petite-fille de Donald Trump fait un tabac en Chine

Dans la famille Trump, la Chine a trouvé sa préférée : Arabella Trump, la petite-fille du nouveau Président des Etats-Unis. Alors que Donald Trump a émaillé sa campagne présidentielle d'attaques contre Pékin (qu'il accuse, entre autres, de dévaluer sa monnaie pour soutenir ses exportations), la fillette de cinq ans a été filmée par sa mère, Ivanka Trump, en train de chanter "Bonne année" en mandarin. La vidéo, postée sur les réseaux sociaux puis reprise par les médias chinois, a été vue des millions de fois.

Arabella singing a song she learned for #ChineseNewYear. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. 新年快乐! pic.twitter.com/jxHHLvhmzm — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 2, 2017

Pas sûr, en revanche, que cette vidéo suffise à apaiser les relations entre Washington et Pékin. Le Global Times souligne que Donald Trump n'a pas personnellement adressé ses vœux à la communauté asiatique qui célébrait, samedi 28 janvier, le passage à l'année du coq, rompant ainsi "avec la tradition" comme l'écrit le journal chinois.

900.000 dollars pour adapter "Apocalypse Now" en jeu vidéo

Voilà une campagne de financement participatif qui va mettre d'accord les joueurs et les cinéphiles. Lancée fin janvier sur le site Kickstarter, elle vise à récolter des fonds pour adapter le film "Apocalypse Now" en jeu vidéo. Francis Ford Coppola lui-même fait partie du projet : "Vous serez le capitaine Willard mais vous n'aurez pas nécessairement à faire les mêmes choix que lui", explique le réalisateur dans une vidéo, en référence au personnage central du film joué par Martin Sheen. D'après les quelques explications fournies dans la fiche descriptive du projet, cette adaptation suivra la trame du film original, Palme d'or à Cannes en 1979, et se rapprochera plus de jeu de rôle que du jeu de tir.

La vidéo de présentation reproduit quelques scènes du film original - Capture d'écran Kickstarter

Si la campagne de financement participatif aboutit (900.000 dollars demandés, tout de même), le sortie du jeu est annoncée pour octobre 2020.