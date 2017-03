L'oeil du web - Les réseaux sociaux, contre la famine en Afrique

Il s'agit d'éviter la pire crise humanitaire depuis 1945. Miss Univers accueillie comme une reine à Lille. Le YouTubeur Nou en caméra cachée.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

La famine en Afrique fait réagir Internet

Pour les Nations-Unies, il s'agit d'éviter la "pire crise humanitaire depuis la seconde guerre mondiale". 20 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont menacés de mort au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yemen, à cause notamment de la sécheresse. Une situation qui ne laisse pas les réseaux sociaux indifférents. Exemple avec cette vidéo postée sur Facebook par Brut, le média 100% Internet : on y voit une députée suédoise interpeller ses collègues, au Parlement Européen la semaine dernière, avec son bébé de huit mois dans les bras.

Jytte Guteland explique qu'elle pense aux femmes et aux enfants d'Afrique, chaque soir lorsqu'elle couche son enfant. Une vidéo qui approche les quatre millions de vues. Facebook a donc l'air de se sentir concerné. Mais ça n'est rien à côté des réseaux sociaux des plus jeunes, Twitter, Vine et Snapchat. Un français de 27 ans, Jerome Jarre, est en passe de récolter deux millions de dollars pour la Somalie. Ses amis YouTubeurs se sont nominés les uns les autres, des stars comme Omar Sy ont suivi. Résultat, six jours après :

INTERNET YOU DID IT !!! 💪



WE HAVE AN AIRPLANE & WE HAVE FOOD !!!



WHAT IF WE COULD CHANGE EVERYTHING?



➡️ #NominatedForSomalia 🚨 pic.twitter.com/lIDq5geWV9 — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) March 19, 2017

50 000 internautes ont fait un don sur "GoFundMe", une plateforme qui permet des collectes internationales. Le premier avion partira lundi prochain, 27 mars 2017. Une ONG va se charger d'installer des structures durables pour l'eau en Somalie. Et vraiment, avec cette collecte, on mesure la rapidité des réseaux sociaux.

Miss Univers de retour à Lille

Elle était partie Miss France, Iris Mittenaere est revenue sur sa terre natale du Nord, dimanche, avec la couronne de Miss Univers. Après les studios de TF1 et l'Elysée à Paris, la Belle est allée à la rencontre de la foule lilloise. Des centaines d'admirateurs sont venus l'attendre à la gare, et puis elle a paradé en bus à Impériale. Même les géants étaient de sortie pour l'occasion :

#iris se met en route vers là Grand place de #lille pic.twitter.com/BpAeCkgPep — VDN Lille (@VDNLille) March 19, 2017

Une caméra cachée qui fait rire Internet

C'est l'oeuvre du YouTubeur Nou. Il arrive à convaincre des gens, croisés dans la rue, qu'il va trouver le chiffre qu'ils ont en tête, en leur faisant faire une danse ridicule, pendant une minute. Il faut tenir une cuillère dans chaque main, se baisser en agitant les bras, et en fermant les yeux bien sûr. Evidemment, le seul miracle télépathique qui se produit, c''est le fou rire qui gagne tout le monde autour. Jusqu'à ce que le danseur rouvre les yeux, et découvre la supercherie :

La vidéo a fait près d'un million de vues sur Facebook.