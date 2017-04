L'oeil du web - Les réseaux sociaux, démunis face aux contenus violents

Twitter et Facebook incapables d'empêcher les violences sur leurs réseaux. La vie est un manège, où l'on s'endort parfois. Des standards du rock, repris avec des jouets musicaux.

La violence, talon d'Achille des réseaux sociaux

Le problème revient régulièrement : cette fois, c'est un homme aux Etats-Unis qui a été tué en direct sur Facebook. Le tireur apparemment tenait le pistolet de la main droite, et son téléphone de la main gauche. Sur la chaîne de télévision ABC, les images ont été diffusées en prenant soin quand même de couper, le moment fatidique du coup de feu.

Le tireur a d'abord prévenu sur Facebook, qu'il allait commettre un crime. Il était alors en voiture, et a jeté son dévolu sur le premier passant rencontré. Commentaire de Facebook :

"Nous ne permettons pas ce genre de contenu. Nous travaillons dur pour préserver une saine ambiance sur le réseau"

Cette réaction prouve à quel point les réseaux sociaux sont démunis, face à leurs abonnés violents. Ils ne contrôlent rien. Internet est un monde où l'on ne vérifie pas les identités des utilisateurs. Et quand bien même, tout voir est impossible, même avec tous les modérateurs du monde. C'est aussi ce qui se passe sur Twitter d'ailleurs : le docteur Cymès, bien connu en France, vient de fermer son compte, tellement il en a assez des commentaires haineux.

Comment cette enfant a pu s'endormir ainsi ?

C'est la question que se pose le web, en regardant cette vidéo de plus près. Parce qu'au premier coup d’œil, avouons-le, c'est bien le rire qui l'emporte :

Du rock repris sur des jouets musicaux

Un groupe de jeunes français amuse YouTube depuis quelques années, en reprenant de vieux tubes de rock, sur des instruments de musique pour enfants. Surfin' USA des Beach Boys, I can't get no (Satisfaction) des Rolling Stones, Smoke on the water de Deep Purple, ou Bohemian Rhapsody de Queen. Ils s'appellent les Wackids, et valent le détour, visuellement mais aussi sur le plan sonore. Leurs vidéos font de plus en plus de vues. Exemple, cette reprise de "I love Rock'n Roll" de Joan Jett, avec une mini-batterie, une mini guitare électrique et un micro Hello Kitty :

Cette fois, nos trois musiciens ont même une chorale d'enfants pour chanter le refrain. Seul regret, ils n'ont pas osé le rugissement de la chanteuse.

Pas grave : la vidéo dépasse les 40 000 vues. Et ils donnent même des concerts, les Wackids. Ils sont à St Paul les Dax, ce 19 avril, dans les Landes. Le 2 mai, ils seront à Clermont-Ferrand, et le 3 juin à Bordeaux.