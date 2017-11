L’œil du web - Les seniors de plus en plus accrocs à Internet

66% des plus de 50 ans possèdent un ordinateur et un smartphone. Un marché d'esclaves en Libye indigne la toile. Un courageux fait danser les parisiens dans le métro.

Les seniors restent connectés !

Exit le cliché du senior dépassé par les réseaux sociaux. Ce récent sondage prouve le contraire. Selon cette étude réalisée par l’institut YouGov, 66 % des plus de 50 ans possèdent au moins deux écrans à la maison, un ordinateur et un smartphone. Et ils sont même accrocs : 87 % utilisent Internet plusieurs fois par jour. Dans le détail, 55 % des sondés font leurs achats sur internet, 44 % fréquentent les réseaux sociaux et plus de 50 % d’entre eux ont recours aux mails.

Internet pour trouver l'amour

Le net facilite aussi les relations sociales des seniors. 8% d'entre eux sont inscrits sur des sites de rencontres comme disonsdemain.fr.

Le site DisonsDemain est dédié aux rencontres pour les plus de 50 ans - capture d'écran

Un chiffre constant, même après 75 ans. Enfin, 8 seniors sur 10 estiment que la toile contribue à améliorer le quotidien.

Un marché aux esclaves en Libye indigne la toile

Des hommes vendus aux enchères. Oui nous sommes bien en 2017. La scène est filmée par une journaliste américaine en Libye près de Tripoli. Le reportage a été diffusé sur CNN. Pour quelques centaines d'euros, un migrant africain vient d'être cédé à son nouveau propriétaire.

Ces hommes traités comme des animaux, comme des objets vont devoir travailler dans les champs ou sur des chantiers. Leur prix ne dépassent pas les 400 euros. Un marché aux esclaves qui suscite une vague d'indignation sur Twitter, comme ce cri du cœur de l'animateur radio Claudy Siar.

Au nom des jeunes africains vendus comme esclaves en #Libye, j'accuse, la #France, l'@EU_Commission l'@Union_Africaine, les @UN de complicité de crime contre l'humanité perpétuité par leur allié libyen.

Le temps de la révolte a sonné,l'époque de la passivité est terminée. pic.twitter.com/BDodauEepN — Claudy Siar (@Claudy_Siar) November 16, 2017

Son message est le suivant : Il faut agir pour détruire ce système d'exploitation qui s'est instauré en Libye. Près de 15.000 migrants seraient retenus par des bandes armée dans ce pays devenu une plaque tournante du trafic d'être humain.

L' exploit d'un homme dans le métro parisien

On ne va pas se mentir dans le métro c'est rarement la folle ambiance. Visages fermés et conversations inexistantes, difficile d'y trouver un peu de joie de vivre. Et bien cet homme, Jérémy Angelier, a réalisé un miracle : faire danser les parisiens !

L'objectif de la démarche c'est de casser les codes sociaux et de faire passer un bon moment aux gens. Et pour ça rien ne vaut un bon tube disco !

