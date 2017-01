L'oeil du web - Les syndicats utilisent Internet pour les élections dans les TPE

Les élections en ce moment dans les Très Petites Entreprises. Une vidéo en forme de pub pour Adidas dans une maison de retraite. Un chien gagne au jeu de la tarte à la crème.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40 mais pas seulement, sur France Bleu.

Internet à la rescousse des syndicats

C'est ce que l'on constate à l'occasion des élections qui ont lieu en ce moment, dans les Très Petites Entreprises. Depuis le 30 Décembre 2016, les 5 millions de salariés qui travaillent dans des structures de moins de 11 employés, sont appelés à élire leurs représentants. C'est la deuxième fois que ça arrive. Il y a quatre ans, un électeur sur dix seulement a voté. Cette fois donc, les syndicats mettent les moyens sur Internet notamment, pour toucher les jeunes, mais aussi parce qu'on peut voter par Internet, et que c'est même assez simple à faire. Surtout si l'on suit le guide concocté par la CGT :

On vote pour un syndicat, et pas pour un candidat. La CGT, premier syndicat du secteur, a réalisé une autre vidéo, où elle tente de motiver les électeurs, avec des témoignages, et des cas concrets :

Mais la CFDT, qui va essayer de passer devant la CGT lors de ces élections, n'est pas en reste. Elle a mis en ligne, elle aussi, plusieurs types de vidéos.

Voilà comment la culture Internet est en train de gagner à son tour le terrain du militantisme. Si vous travaillez dans une TPE, n'attendez plus. C'est la dernière semaine pour voter. Le scrutin s'achève le 13 janvier 2017.

La vieillesse, âge des possibles

C'est ce que nous dit cette vidéo, qui pourrait servir de publicité à Adidas. Elle a été réalisée par un étudiant allemand, et résonne particulièrement en France, depuis que Robert Marchand a établi un record de l'heure à vélo, en catégorie "moins de 105 ans". C'est l'histoire d'un ancien champion de marathon, qui s'ennuie terriblement dans sa maison de retraite. Jusqu'au jour où il retrouve ses vieilles tennis Adidas.

La vidéo marche très fort sur YouTube. Elle interpelle sur la vieillesse, qui peut pour certains être encore un âge des possibles. Mais Adidas n'a toujours pas répondu à l'offre de son auteur.

Le chien qui gagne au jeu de la tarte à la crème

Les fêtes de fin d'année en famille, c'est le moment où frères et soeurs ont le temps de se retrouver, pour jouer par exemple. Dans cette famille là, on avait tout fait pour que ça se passe bien. Jusqu'à ce qu'un intrus se mêle au jeu :