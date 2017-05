L' Oeil du Web - Manuel Valls moqué sur les réseaux sociaux

Dure semaine pour Manuel Valls, aussi sur Internet. Un cycliste poursuivi par un ours en pleine forêt. Une star américaine paie l'entrée à l'université de ses fans.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

Entre ses déboires avec le PS et ses envies de rejoindre le mouvement du Président Macron, le nom de l'ex premier ministre circule beaucoup sur la toile en ce moment. Plutôt en mal. Le hashtag #VallsEnMarcheVersPoleEmploi cartonne sur Twitter.

D'autres préfèrent faire référence à l'article 49.3. Premier ministre à l'époque, Manuel Valls avait imposé cette arme de la Constitution à Emmanuel Macron pour passer en force son texte sur la croissance et l'activité.

Les twittos qui décélent également un parallèle entre Manuel Valls et un personnage de cinéma bien connu

Référence cinématographique mais aussi musicale. On pense bien sur à L' opportuniste de Jacques Dutronc.

Ils ne s'attendaient sûrement pas à faire une telle rencontre. La scène se déroule en Slovaquie. Les deux hommes dévalent une pente dans les montagnes, lorsqu'un ours brun surgit.

Heureusement l'ours finit par abandonner sa proie. Les cyclistes, eux, rebroussent chemin à pied. La vidéo a été visionnée près de 5 millions de fois sur YouTube.

La chanteuse américaine a fait flamber sa carte bleue pour ses fans. L'artiste hip hop aux 20 millions d'abonnés à aider certains d'entre eux à faire leurs études. Tout part d'une boutade. Nicki Minaj lance un concours sur le réseau social avec à la clé, un voyage à Las Vegas. L' un d'entre eux lui répond qu'il préférerait plutôt de l'argent pour payer ses frais d'inscriptions à l'université. La star le prend au sérieux et finit par rembourser les prêts étudiants de plus de 30 de ses abonnés.

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!🤷🏽‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a