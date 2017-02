L' oeil du web - Marcel Proust retrouvé dans un film de 1904 ?

Les premières images filmées de Marcel Proust. Des papas s'essayent à la danse classique. Cette reprise de Gangsta's Paradise va vous faire craquer. C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin à 5h40 sur France Bleu.

Des images inédites de Marcel Proust fascinent la toile

Sur ce film de mariage datant de 1904, on aperçoit à la 37ème seconde un homme en manteau gris et chapeau melon sur la droite. Il descend précipitamment les marches de l'Eglise. Selon un professeur québécois, ce serait Marcel Proust.

Qu'est ce qui prouve que c'est bien le célèbre écrivain sur ces images? Et bien plusieurs indices. Il y la ressemblance physique d'abord mais pas seulement. Sa présence au mariage est attestée. Les images montrent un homme seul, or Proust était l'un des rares invités à ne pas être accompagné. Autre détail : sa tenue particulière, typique du "dandy à la mode anglaise". Une tenue appréciée par l’auteur, très différente des standards de l’époque. Même si on ne peut pas apporter de preuve formelle, cette découverte a fait réagir les internautes. Entre émotion et humour...

113 ans après, Marcel Proust apparaît... c'est émouvant...https://t.co/ufh4dbmRFm — Thierry Brochot (@TBrochot) February 15, 2017

On a trouvé un film où apparaît Proust devant l'église de la Madeleine.

Tu l'as ? — Web History Pics (@WebHistoryPics) February 16, 2017

Des papas en tutu font un carton sur Facebook

On part aux Etats-unis dans une école de danse de Philadelphie. Les professeurs ont proposé aux papas d'accompagner leurs petites filles pendant les cours. Résultat : une vidéo de 2 minutes qui donne le sourire.

Une expérience drôle et aussi émouvante. Même approximatives, les danses de ces pères de famille ont séduit les internautes. La vidéo a été vue plus de 10 millions de fois.

Une jeune rappeuse de 4 ans, star de you tube

Un autre duo père / fille qui va vous faire fondre. Un papa mélomane a décidé de faire chanter sa petite fille Amelia sur un morceau de rap. Une reprise d'un tube de Coolio de 1995.

Depuis quelques mois, père et fille postent leurs reprises sur la chaîne you tube « Free Dad Videos ». Elle compte plus de 10 000 abonnés.