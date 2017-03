L'oeil du web - Mélanie l'a fait !

La jeune femme trisomique a réalisé son rêve. Deux bébés qui se parlent...bébé ! Le concerto de la machine à écrire étonne Facebook.

La jeune Mélanie Segard, atteinte de trisomie 21, a réalisé son rêve mardi sur France 2 : elle a présenté la météo à la télé. Pas tout le bulletin cela dit. La vraie présentatrice, Anaïs Baydemir a d'abord présenté les prévisions de mercredi à vendredi. Puis elle a fait entrer Mélanie, pour celles du weekend. Il faut dire que c'est tout-sauf-facile de présenter la météo. La carte n'est pas derrière vous, mais en face. Et Mélanie ne sachant pas lire, elle a tout appris par cœur. A la fin, Anaïs félicite donc la jeune femme de sa performance :

.@ellepeutlefaire et elle l'a fait ! #Mélanie a réalisé son rêve en présentant la météo ce soir, bravo à elle ! 😀 #melaniepeutlefaire pic.twitter.com/e0HefNN4Wp — France 2 (@France2tv) March 14, 2017

Surtout Mélanie peut se dire, qu'elle a battu un record d'audience pour cette météo. Plus de cinq millions de téléspectateurs. Cela dit, il y a encore plus de vues sur Facebook : on dépasse déjà les six millions.

Ça vient tôt, l'art de la conversation !

La preuve avec ces deux bébés, qui sont présentés comme des jumeaux sur YouTube. La vidéo date de 2011, ils doivent donc avoir six ans aujourd'hui. A l'époque, de ce que l'on peut en voir en tout cas, ils sont tout juste âgés de douze mois. Debout face à face, dans la cuisine des parents, ils sont engagés dans une grande conversation, à laquelle on ne comprend rien. C'est du langage bébé. L'exercice les passionne, ils font beaucoup de gestes pour ponctuer leur discours. Comme des adultes en fait. Comme quoi, ça doit être dans les gênes de l'humain, la discussion de machine à café !

Le concerto de la machine à écrire

Ça n'est pas une blague : ce concerto a été composé par l'américain Leroy Anderson en 1950. Dans cette vidéo de 2012, il est interprété par un orchestre espagnol.

Le soliste qui "joue" de la machine à écrire (instrument disparu aujourd'hui!) en rajoute à chaque fois qu'il va à la ligne, pour faire rire le public. Qui rit aussi sur Facebook : 12 millions de vues depuis cet été.