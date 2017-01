L'oeil du web - Opération de solidarité pour Ayden

Appel aux dons sur Internet pour sauver le petit Ayden. Une pétition pour les singes de laboratoire. Et de la salsa pour se remonter le moral !

La solidarité via Internet pour Ayden

Le petit garçon habite le Pas-de-Calais avec sa famille. Il a trois ans mais souffre d'une maladie rare, très rare, qui l'empêche entre autre de se nourrir normalement. Ce vilain syndrome dégénératif s'appelle maladie de Krabbe. Ça ne se soigne qu'aux Etats-Unis, en passant par une greffe. Un traitement qui en plus, coûte 950 000 euros. Les parents d'Ayden ont donc monté une association pour collecter des fonds, avec une page Facebook "lueur d'espoir pour Ayden". On y trouve quelques vidéos, comme celle-ci, qui date de l'été 2016 :

Depuis, Ayden et ses parents ont récolté près de 300 000 euros. Mais vous pouvez continuer à les aider à trouver le reste, notamment en faisant vos courses avec les enseignes qui participent. Leur liste est sur la page Facebook, dont on vous a mis le lien plus haut.

Une vidéo accablante sur les singes de laboratoire

Animal Testing publie une vidéo tournée il y a trois ans dans les sous-sols d'un grand hôpital parisien. Volontairement, l'association ne dit pas lequel, et si elle a attendu tant de temps pour diffuser ces images, c'est pour que les personnels qui parlent dans la vidéo ne soient pas inquiétés. Ce qui est dénoncé, ce sont les conditions de détention des singes, et les drogues qu'on leur administre, au nom de la recherche sur le cerveau, Alzheimer ou Parkinson. Le chercheur filmé raconte notamment que les primates sont intoxiqués, pour les besoins de la recherche, et qu'ils sont alors laissés pour mort.

"Ils ne peuvent plus manger, on est obligés de les gaver"

Animal Testing demande comme pour les abattoirs, qu'un débat s'instaure sur la nécessité de cette forme d'expérimentation sur les animaux, dans le cadre de la recherche fondamentale. Débat qui pourrait même passer par une commission d'enquête parlementaire.

Un concentré de vitamine D pour ce début Janvier

C'est le cadeau de l'Oeil du web : cette vidéo de salsa dans une rue de Barcelone. Tournée début novembre, elle fait un carton sur Facebook : 11 millions de vues en deux mois. On y voit un vieux monsieur danser dans la rue, en pantoufles, il tente de suivre le rythme, pour le plus grand bonheur du public.