L'oeil du web - Parrainez un canard !

Une cagnotte pour les élevages du Sud-Ouest

Depuis le passage de la grippe aviaire, les élevages de canards sont vides, dans le Sud-Ouest. Dans un mois, à la fin Mai, les éleveurs auront le droit de remplacer leurs palmipèdes, par de nouveaux canetons. Le problème, c'est de pouvoir les acheter, ces canards. Vous pouvez aider ces exploitations, en vous connectant au site "la cagnotte des champs", et en faisant un don. A partir de cinq euros, vous aurez la photo de l'animal, vous pourrez lui donner un nom, et "la cagnotte des champs" vous donnera de ses nouvelles tous les mois (même si, pour lui, ça risque de se finir dans une casserole). Le but est évidemment davantage d'aider un éleveur. D'ailleurs, le site est en train de choisir les élevages qu'il va soutenir.

La "cagnotte des champs" est une habituée du secteur agricole. En début d'année elle a réussi à récolter 3000 euros sur Internet, pour aider un producteur de lait dans le Nord, à vendre ses yaourts dans le supermarché d'à côté.

Il y a de plus en plus d'initiatives comme celle-là sur le web. Les consommateurs qui veulent manger local, ou se montrer solidaires des agriculteurs, sont de plus en plus nombreux.

La future version de "Call of Duty" renoue avec la Seconde Guerre mondiale

Elle ne sortira qu'en novembre, mais on a déjà la bande-annonce sur la toile. Construite comme un film américain -un Blockbuster comme on dit- ses images sont très réalistes. Retour à la guerre 39-45 donc, les joueurs devront sauver leur peau, sur une vingtaine de missions. Ça commence par le débarquement en Normandie, mais il y a aussi la libération de Paris. Et si l'on en croit la bande-annonce, c'est beaucoup plus physique, moins tactique peut-être, que la première fois.

Le succès en tout cas est toujours en embuscade : cette bande-annonce a été vue plus de 10 millions de fois, deux jours après sa sortie.

La méthode yogi pour endormir bébé

C'est ce jeune papa qui l'a trouvée. Il a sa fille sur l'épaule droite, tous les deux sont prêts à dormir (enfin surtout le papa, parce que la petite, elle, est en pleurs). Mais il garde son calme, sûr de lui, et entonne un "AOM" de yoga, le fameux son qui détend le corps et l'esprit. Et ça marche : l'enfant finit par se taire, et s'endormir, en quinze secondes chrono !