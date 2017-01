L'oeil du web - "Patients", le futur film de Grand Corps Malade

La bande-annonce fait des milliers de vue sur Internet. Deux jumelles chinoises se retrouvent grâce à Facebook. Le chien peut-être le meilleur ami du bébé.

Grand Corps Malade raconte sa convalescence dans un film

Ça s'appellera "Patients". Le film doit sortir le 1er Mars 2017, mais déjà la bande-annonce (le "trailer" comme on dit dans le milieu du cinéma) fait du bruit sur Internet. C'est l'histoire du slameur Grand Corps Malade, après l'accident de plongeoir qui l'a gravement handicapé. Il a passé un an dans un centre de rééducation près de Paris, n'étant pas sûr de re-marcher un jour. Dans son film, l'artiste, qui veut tenter là une autre forme d'écriture, raconte son année de bataille avec son propre corps. Une année qui est aussi une année de partage avec les autres handicapés du centre, et avec le personnel soignant.

La vidéo fait des dizaines de milliers de vue sur YouTube, et des millions sur Facebook. Parce que ce thème du handicap est terriblement humain (on est tous confrontés un jour ou l'autre à nos propres limites), et qu'il a l'air superbement traité dans ce film "Patients", qui sortira le 1er Mars. La bande-annonce en tout cas, nous donne déjà envie d'aller le voir.

Deux jumelles d'origine chinoise se retrouvent après dix de séparation

Audrey a grandi dans le Wisconsin, et Gracie, elle aussi adoptée par une famille américaine, habite l'Etat de Washington. Dix ans après leur arrivée aux Etats-Unis, la maman adoptive d'Audrey découvre une vieille photo, où l'on voit les deux bébés, sur les genoux de leur mère génétique. Elle lance alors un appel sur Facebook, auquel répond l'autre famille.

WATCH: The story of two twins, separated at birth and how their families found each other. pic.twitter.com/f7z6mB5Z25 — Good Morning America (@GMA) January 11, 2017

Les deux enfants se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mêmes cheveux, mêmes lunettes, même pathologie cardiaque soignée quand elles avaient deux ans. Comme on est aux Etats-Unis, tout s'est terminé par une émission de télé : les jumelles se retrouvent, derrière un rideau que l'on soulève. Elles fondent en larme évidemment.

WATCH: Incredible moment as two twins, separated at birth, meet each other for the very first time LIVE on @GMA. pic.twitter.com/wILAuUzTem — Good Morning America (@GMA) January 11, 2017

Tout ça a été découpé en vidéo, et posté sur Twitter, qui adore l'histoire. La boucle Internet est bouclée !

Les chiens font d'excellents baby-sitter

La preuve, une nouvelle fois avec une vidéo sur Internet. Le chien de la famille a piqué le tapis d'éveil du bébé âgé de quelques mois. Et le bouledogue pousse le vice à jouer les toupies, pour faire rire l'enfant. Ça marche tellement, que ça pourrait bien vous titiller les zygomatiques, à vous aussi !