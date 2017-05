L' Oeil du Web - Paupiette : le site qui réunit étudiants et retraités autour de la table

Des déjeuners anti-solitude pour les jeunes et les moins jeunes grâce à la plateforme Paupiette. La vidéo d'une ourse et de son ourson fait fondre la toile. Il a voulu marquer le coup pour l'anniversaire de son épouse et c'est réussi !

L’œil du Web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

Finis les sandwichs, ce midi on mange chez mamie !

Voila une plateforme qui va faire plaisir aux étudiants affamés et aux seniors qui se sentent un peu seuls. La plateforme Paupiette a pour vocation de réunir jeunes et moins jeunes autour de la table. Tout est parti du constat d'une jeune bretonne, Elodie Goulard, partie faire ses études à Bordeaux. Constat simple : les bons plats de Mamie c'est quand même beaucoup mieux que le Resto Universitaire!

Grâce au site Paupiette, les étudiants peuvent se payer de bons gueuletons chez les seniors ! | @scoopit https://t.co/nJxqxrUZLl — jeannick odier (@jeannick_odier) April 22, 2017

Un concept qui séduit aussi grâce à ses prix défiants toute concurrence. De 4 à 7 euros, bien moins cher qu'un fast food et surtout bien meilleur !

#Paupiette Contre l’isolement et la malbouffe, étudiants et seniors partagent des repas ensemble https://t.co/BzrI5SDBUs — Chantal Pisey (@enflammee) April 7, 2017

Lancée d'abord à Bordeaux, puis à Quimper, la plateforme débarque à Paris. Pour participer à cette belle initiative il suffit de s'inscrire ici.

Une scène rare et touchante tournée dans les Pyrénées

Une maman et son petit ours brun s'offrent une balade. On doit cette scène à une équipe de scientifiques qui suit la réintroduction des ours dans les Pyrénées. Des images tournées en Ariège et en Haute-Garonne entre février et avril, par des caméras fixes.

Cette vidéo publiée par l'ONCFS, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, a fait déjà des milliers de vues sur YouTube.

Cette femme se souviendra longtemps de son cadeau d'anniversaire !

C'est l'histoire d'un homme très amoureux qui veut absolument marquer le coup pour l'anniversaire de sa femme. Pour ça il met les petits plats dans les grands et engage carrément un orchestre. Les musiciens se mettent à jouer pendant qu'elle dort encore profondément... quand soudain:

Réveillée par le son des violons, elle finit par sortir sur le balcon. Très émue par cette belle surprise qui, c'est sur, va faire des envieuses!