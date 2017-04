L'oeil du web - Peut-être une solution pour les grands prématurés

Une poche remplie de faux liquide amniotique est testée aux Etats-Unis. Un service payant sur Internet pour vous aider à aller voter. Elle est où l'araignée ?

Mieux que la couveuse, l'utérus artificiel ?

Les scientifiques sont peut-être sur la piste d'une solution, pour éviter bien des séquelles aux bébés qui naissent prématurés. C'est l'utérus artificiel. Ne faîtes pas la grimace, c'est juste une poche en plastique remplie de faux liquide amniotique. Pas question pour l'instant de porter les recherches sur des bébés humains. Les chercheurs américains ont choisi de commencer les tests sur des fœtus d'agneaux. Et ça se passe très bien depuis un mois. On le voit dans la vidéo postée cette semaine par le Children's Hospital of Philadelphia, et reprise par des médias français, comme le Monde ou l'Express.

Le petit ovin qui est dans la poche, bouge. Il est nourri et alimenté par le cordon ombilical. Et surtout, ses poumons et son cerveau continuent de se développer. Cette couveuse en milieu liquide pourrait donc être testée d'ici quelques années sur des bébés humains, les grands prématurés, qui naissent après six mois de grossesse. Pour éviter les séquelles à long terme, et les retards de croissance.

Le web peut vous aider à aller voter

Grâce à Apef Services, une société qui offre des services à la personne, un peu partout en France. Pour vingt euros, un intervenant viendra vous chercher chez vous, et vous emmènera jusqu'à votre bureau de vote, quel que soit le problème qui vous handicape. C'est valable autant pour le second tour de la présidentielle que pour les législatives. Il suffit de s"y prendre avant les 48 heures précédant le scrutin. Vous avez une semaine donc, pour aller vous renseigner sur "apef-services.fr", et trouver l'agence la plus proche de chez vous :

Agde, Aix en Provence, Agen, Antibes, Alès, Arpajon, Arles, Aubagne, Avignon, Bagnols-sur-Cèze, Biarritz, Boulogne-Billancourt, Bruz, Cavaillon, Cergy-Pontoise, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Chartres Luisant, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Evreux, Evry, Garches, Grenoble, Guérande, Issy-Les-Moulineaux, Jacou Clapiers, Juvignac, La Ciotat, La Grande-Motte, Lattes, Le Creusot, Le Havre, Le Mans, Le Pontet, Limoges, Livry-Gargan, Lunel, Lyon 6e, Meaux, Mérignac, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Narbonne, Nice Saint Augustin, Nîmes, Orange, Orsay, Paris Desaix 15e, Paris Monceau 17e, Paris Montmartre 18e, Paris Mozart 16e, Plaisir, Plan de Cuques, Rennes, Reims, Rezé, Rouen, Saint-Jean, Sainte-Geneviève-Des-Bois, Saint-Malo, Salon de Provence, Sète, Sèvres, Thionville, Toulouse Balma, Uzès, Vannes, Vendôme, Vincennes, Voiron

Arachnophobes, s'abstenir !

Attention à ceux qui ont peur des araignées, cette vidéo risque de les faire fuir. La bestiole qu'on y voit est grosse comme un saladier. La preuve, l'homme qui essaie de l'attraper, s'arme justement d'un saladier. Le problème, c'est la suite !