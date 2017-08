L’œil du web - Pierre-Ambroise Bosse agressé, des sourds entendent pour la première fois et les tubes de l’été depuis 58

Dans l’œil du web retour sur l’agression de l'athlète Pierre-Ambroise Bosse annoncée sur Facebook, sur cette vidéo où des personnes sourdes entendent pour la première fois de leur vie. Et puis on s’ambiance en musique et il y a en a pour tous les goûts avec un récap des tubes de l'été depuis 1958.

Pierre-Ambroise Bosse annonce sur Facebook qu’il s’est fait agresser

Publication de Pierre-Ambroise Bosse sur Facebook - -

Le champion du monde du 800m sacré en août 2017 à Londres, et chouchou du grand public, a annoncé mercredi soir sur Facebook qu'il s'était fait violemment agressé le week-end dernier à la sortie du casino de Gujan-Mestras, en Gironde. La gendarmerie a ensuite confirmé qu’une enquête avait été ouverte. Dans la foulée, un homme de 24 ans a été placé en garde à vue. Il conteste la version des faits présentée par le sportif. Selon lui, PAB lui aurait envoyé un objet sur l’épaule alors qu’il était avec des amis à la sortie d’un bar. Il aurait alors répliqué par un coup de poing, sans savoir qui était sa victime. La Fédération Française d'Athlétisme a annoncé jeudi soir qu'elle se portait partie civile dans cette affaire.

Des sourds entendent pour la première fois

Des sourds entendent pour la première fois pic.twitter.com/1oROH2cpGC — Fascinant. (@Image_Fasci) August 29, 2017

C’est le compte Fascinant qui a ressorti cette vidéo. On y voit une dizaine de personnes sourdes qui entendent pour la première fois de leur vie. Un espoir pour les plus de 360 millions de malentendants dans le monde, dont 32 millions d'enfants selon l'OMS.

Quel était le tube de l’été de votre année de naissance ?

Le site Metrolyrics a eu la riche idée de nous concocter une petite compilation des tubes de l’été aux Etats-Unis entre 1958 et 2017.

Bon ok, pour 2017 c’est facile (Desssspaaaciiiitoooo) mais vous aurez du mal à deviner pour 1996, et pour 1960 ! Quant à 1958, c’est plutôt … suprenant.