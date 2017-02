L'oeil du web - Pierre Ménès se remet doucement de sa double greffe

Pierre Ménès annonce un retour au printemps. Journée sans téléphone portable : une vidéo à 100 millions de vues ! Le show de Lady Gaga à la mi-temps du Super Bowl.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

Le retour annoncé de Pierre Ménès

Qu'on l'aime ou pas, il manque, autour de la table du Canal Football Club, Pierre Ménès. Le journaliste sportif a été greffé en Décembre, d'un nouveau foie et d'un rein tout neuf aussi. Il commence tout juste à se sentir suffisamment bien pour parler de retour. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait samedi 4 Février 2017, en répondant aux questions de son collègue Hervé Mathoux.

"Rebirth (renaissance), c'est ce que je mets comme hashtag à chaque fois que j'envoie un message sur Twitter. Mais on m'avait prévenu que ce serait très dur au début, et qu'après il y avait une montée un peu fulgurante. Je pense que je suis au début de cette montée, j'ai encore du mal à marcher"

Pierre Ménès avoue donc qu'il revient de loin, sa voix est encore un peu voilée par moment. Le journaliste a d'ailleurs beaucoup maigri, mais il n'a rien perdu de son franc-parler :

"Je fais 88 kilos, donc ça va être difficile de me traiter de gros con maintenant à la télé !"

L'interview a été diffusée à l'antenne mais avant, elle a été découpée en petits bouts, pour la page Facebook du Canal Football Club. Et ce morceau-là, particulièrement, est très partagé : plus d'un million de vues en trois jours.

Une pépite pour les journées sans portable

C'est une vidéo à 100 millions de vues, qui colle bien à l'actualité de la semaine. On y voit une jeune fille, téléphone vissé à l'oreille. Filmée par une caméra de vidéo-surveillance, dans ce qui semble être un centre commercial, son attention est tellement accaparée par sa conversation, qu'elle ne voit pas le petit bassin rempli d'eau qui se trouve devant elle. Du coup, elle se jette dedans, la tête la première, et toujours le téléphone à la main. En pleines "journées sans portable", voilà une vidéo qui nous parle !

Le(s) grand(s) saut(s) de Lady Gaga à la mi-temps du Super Bowl

La finale du championnat de foot américain est la soirée où il y a le plus de monde devant la télévision, chaque année aux Etats-Unis. Les organisateurs confient toujours l'antenne à une grande star pendant la mi-temps. Cette année, ce "Super Bowl" avait lieu dans la nuit de Dimanche à Lundi 6 Février 2017. Lady Gaga y a donné un grand show à l'américaine : elle a commencé sur le toit du stade avec "God Bless America". Derrière elle, 300 drones se mettent en place dans le ciel, pour figurer le drapeau américain. C'est le moment qu'elle choisit pour se jeter dans le vide, à la manière de Spider Man, et attaquer son plus grand tube "Poker face".

Lady Gaga accumule les sauts les plus invraisemblables dans ce show de 13 minutes. Si vous voulez savoir comment elle fait pour ne pas se blesser, regardez la vidéo. Les images sur Facebook ont fait trente millions de vues en 24 heures.