L'oeil du web - Présidentielle : Internet nous aide à choisir notre candidat

Qui est votre candidat ?

Vous faîtes peut-être partie des 30% de Français, qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter le 23 Avril. A douze jours du premier tour, les indécis n'ont jamais été aussi nombreux pour une présidentielle. Alors pour que l'abstention ne soit pas le premier parti de France, on voit apparaître pas mal de tests, ou de quizz censés nous aider à trancher. Toujours en partant de ce que l'on pense, et pour nous dire au final quel est le candidat le plus proche de nos idées. La plupart de ces questionnaires viennent de médias. Celui des Décodeurs (du Monde) par exemple nous demande notre avis sur 18 thèmes différents. L' Agence France Presse elle, a choisi quatre thématiques. Facebook aussi y va de son comparateur de programmes. Et il y a un site qui s'appelle "Jevote.info", dont le questionnaire est bien fait lui aussi. Globalement, quel que soit votre choix, vous saurez qui est votre candidat en moins de 10 minutes. Cela dit, attention, il faut avoir un avis sur le nucléaire, ou l'OTAN. Il n'y a pas que des questions sur ce que vous souhaitez en matière de retraite ou d'impôt. Autre inconvénient, on peut parfois avoir du mal à trouver son opinion dans les choix proposés. Exemple avec cette question sur l'école :

Exemple de question fermée sur le quizz présidentiel des Décodeurs - capture d'écran

Autre bémol, on ne vous proposera que des idées défendues par les différents candidats. Il n'y a rien par exemple, sur la rémunération des parlementaires. Mais ça n'est pas une raison pour renoncer. Lancez-vous, vous vous sentirez peut-être moins seul, une fois dans l'urne !

Le rappeur Sofiane bloque l'A3, pour son clip

Début avril, sans autorisation de la préfecture de Seine Saint Denis, trois grosses cylindrées ont ralenti puis coupé la circulation sur l'autoroute A3, à hauteur du Blanc Mesnil. A la tête du convoi, le rappeur Sofiane organise sa prise de contrôle de l'espace public, assis sur le rebord d'une fenêtre de voiture. Il en est même tellement fier qu'il poste les images, au début de son clip "Toka".

La vidéo a l'effet d'une traînée de poudre dans les cités : quatre millions de vues en cinq jours !

Allez viens, on rentre !

C'est ce que semble dire ce chat à son ami, à la fin d'une consultation chez le vétérinaire. Ou plutôt la vétérinaire. On entend le rire de deux femmes dans la vidéo, il s'agit sans doute de la maîtresse des deux chats, et de celle qui vient de les examiner. Et c'est drôle en effet, de voir à quel point, le chat de droite est déterminé à sortir son compagnon du cabinet, pour le ramener à la maison !