L'oeil du web - Présidentielle : un site pour comparer les programmes

Les programmes des candidats à la présidentielle, comparés thème par thème. Une vidéo pour en apprendre sur nos émotions. Des jumeaux de deux ans qui déménagent, la nuit !

Un outil Internet, pour choisir le 23 Avril

Le site s'appelle "Voxe.org". Depuis lundi, il nous permet de nous documenter sur les projets des 11 candidats officiels. Ultra simple d'utilisation, il suffit d'entrer un premier nom (de candidat) puis un second, et le tour est joué. On y apprend par exemple qu'en matière d'emploi, Emmanuel Macron a 22 propositions, là où Marine le Pen n'en a que cinq. Et vous pouvez comparer comme ça entre les 11 programmes, sur un total de 13 thèmes. Pour les plus jeunes, il y a aussi des vidéos qui permettent de revenir sur les grandes questions de la campagne. Les 35 heures, par exemple :

Vous trouverez des éléments de contexte du même style sur la légalisation du cannabis, ou les récents afflux de réfugiés en Europe. Bref, c'est un peu "la politique pour les nuls". Plus de deux millions d'internautes ont déjà consulté ce site "voxe.org", qui est actif depuis cinq ans, et qui prépare maintenant les législatives du mois de juin, pour nous informer cette fois, sur les programmes des candidats députés.

Nos émotions en 4 minutes

Internet nous en apprend plus aussi sur nos émotions, grâce à une vidéo issue de la web-série "Et tout le monde s'en fout". Colère, tristesse, peur et joie, la vidéo résume avec humour, les découvertes des neuro-sciences de ces dernières années. Pourquoi et comment nos neurones nous font réagir. La vidéo fait un carton sur YouTube et Facebook, depuis sa diffusion il y a quelques jours :

Des jumeaux qui déménagent

Ces deux frères de deux ans font la foire toutes les nuits dans leur chambre depuis trois mois. Leurs parents ont fini par mettre la vidéo de leurs exploits sur Internet. Parce que ça déménage : sur les images de vidéo-surveillance (très courante aux Etats-Unis dans les chambres des enfants), on voit les deux bambins déplacer tous les coussins, pour en faire des montagnes à escalader. Les parents vont se lever deux fois, pour les recoucher. Mais rien n'y fait : les deux garnements n'iront dormir que lorsque le sommeil finira par les cueillir, au bout de deux bonnes heures et demi. Cela dit, ils le font bien sagement, en allant se mettre chacun dans son lit. Et ça aussi, c'est très mignon !