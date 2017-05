L'oeil du web - Quand des enfants se prennent pour le futur Président !

Une web série "trop mignonne" avec des politiciens en herbe. Johnny Depp fait le show à Disneyland. L'Italie, grande favorite du concours de l'Eurovision. C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin à 5h40 sur France Bleu.

"Si j'aurais su" la web série présidentielle des enfants

Autant vous le dire tout de suite, on a craqué pour cette web série. Une réalisatrice strasbourgeoise a demandé à des écoliers, de 5 à 7 ans, de donner leur avis face caméra sur cette campagne présidentielle... c'est sans filtre et c'est savoureux !

Pour l'instant, cette web série ne compte que deux épisodes. On espère que la réalisatrice, Marie-Lyne Furmann, va continuer à donner la parole à ces écoliers après le second tour. En tout cas nous on en redemande !

La surprise de Johnny Depp à ses fans

Une ÉNORME surprise. Imaginez un peu. Se retrouver nez à nez avec l'acteur américain. C'est ce qu'il s'est passé à Disneyland aux Etats-Unis. Le vrai Jack Sparrow a déboulé dans l'attraction "Pirates des Caraïbes"... Johnny Depp en chair et en os. Bref de quoi déclencher une petite hystérie et une vague de partage sur Twitter.

Johnny Depp à l'attraction Pirate des Caraïbes @ DisneyLand 🙌🏽pic.twitter.com/tCFv2R0xb8 — ☠ΛlbΛn Lipp☠ (@albanlipp) April 27, 2017

Bon ok. La visite n'était pas vraiment spontanée. C'est une belle opération de communication avant la sortie du 5ème volet de la saga le 7 mai.

L' Italie favorite de l'Eurovision

L' Italien Francesco Gabbani sort grand vainqueur d'un sondage lancé sur internet par l'organisation générale des amateurs de l'Eurovision. C'est le plus grand fan club du concours. La chanson "Occidentali’s Karma" arrive en tête très largement. Avec 497 points sur 516.

La Belgique et la Suède viennent compléter le podium. La France est plutôt bien placée. Notre française Alma décroche la 4ème place avec sa chanson Requiem.

Pour savoir si les internautes ont vu juste. Rendez-vous le 13 mai prochain à Kiev en Ukraine !