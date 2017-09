L'oeil du Web - Quelle musique écoutez-vous au travail ?

Quelle est la meilleure playlist au travail ? Une jeune femme prend la fuite à bord du véhicule des policiers qui viennent de l'arrêter. La nouvelle vidéo de la sécurité routière dans l'Orne.

C'est l’œil du web, une chronique à lire et à écouter tous les jours sur France Bleu.

D'après une étude réalisée par la plateforme de musique en ligne Spotify en partenariat avec le réseau social professionel LinkedIn et relayée par le site Huffington Post, la musique fait bien partie de notre vie au travail : 65% de la dizaine de milliers d'internautes sondés disent écouter de la musique pour se motiver.

Coldplay, n°1 de votre playlist de bureau

Et selon cette étude, le meilleur ami au travail c'est le groupe Coldplay (33%) devant Adèle (32%) et Ed Sheeran (24%).

La pop est donc largement en tête des playlists au travail, en revanche, le rap est beaucoup moins apprécié.

On apprend également que le jazz est apprécié par les ingénieurs (32%) alors que les professionnels des ressources humaines (17%) auraient une préférence pour le métal.

Grâce à toutes ces données, Spotify a donc proposer la "playlist idéal pour une bonne journée de travail" qui comprend 100 titres spécialement pour les travailleurs français.

Capture d'écran site internet Spotify

Une jeune américaine prend la fuite à bord de la voiture des policiers qui viennent de l'arrêter !

Une jeune femme américaine de 33 ans a pris la fuite avec ... la voiture des policiers qui venaient de l'arrêter ! Ce sont les policiers de Lufkin au Texas qui publient l'histoire et la vidéo sur leur page facebook.

Des policiers arrêtent une jeune femme suspectée d'avoir volé dans un magasin. Elle est menottée et placée à l'arrière d'un véhicule de police. Avec la caméra placée dans la voiture de police, on la voit se défaire de ses menottes et passer à l'avant pour s'emparer du volant et prendre la fuite sous le nez des policiers.

Capture d'écran vidéo facebook

Capture d'écran vidéo facebook

Une course-poursuite s'entame ensuite pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'un autre véhicule ne heurte celui de la conductrice en fuite et ne la fasse perdre le contrôle de sa voiture. Elle finira sa course dans l'herbe et sera arrêtée pour la deuxième fois et pour de bon ! La vidéo se termine sur l'image d'un policier qui fixe une vitre de sécurité entre les sièges arrières et avant du véhicule.

Capture d'écran vidéo facebook

Les comportements dangereux sur la route au quotidien en vidéo

Une nouvelle vidéo de la sécurité routière publiée par la préfecture de l'Orne dénonce les comportements dangereux au quotidien sur la route.

Les images sont filmées par une caméra embarquée sur les routes du département de l'Orne (Normandie) entre 2016 et 2017.

Capture d'écran vidéo YouTube

Sous une musique éléctro, on y voit toutes les attitudes que l'on peut croiser chaque jour sur les routes : passer des lignes blanches, griller des priorités, ne pas respecter les distances de sécurité, rouler trop vite, etc.

Capture d'écran vidéo YouTube

A la fin de la vidéo, un message rappelle que 97% des accidents corporels sont dus à des comportements dangereux des usagers.

Capture d'écran vidéo YouTube

La préfecture de l'Orne n'en est pas à sa première vidéo du genre. L'an dernier déjà, une vidéo semblable avait été réalisée.

La préfecture précise que le bilan a été particulièrement lourd cet été dans l’Orne : 15 victimes de la route aux mois de juin, juillet et août quand dans la même période en 2016, le nombre de tués était de 4 dans le département.