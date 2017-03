L'oeil du web - Qui sont les "500 frères", en Guyane ?

Milice ou organisation représentative de la population guyanaise ? Un footballeur ghanéen remercie sa femme et sa petite-amie. Une très belle vidéo de Pole Dance.

Internet se pose sérieusement la question, depuis que la rébellion, apparemment menée par ce groupe, sème la pagaille en Guyane. Du simple internaute sur Twitter, aux sites d'information, en passant par le gouvernement français, tout le monde se demande si l'on peut se fier à ce groupe d'hommes qui se présentent cagoulés, pour demander plus de sécurité au départ (leurs revendications se sont élargies depuis). Exemple avec cette vidéo qui date de vendredi dernier (24 mars 2017). Ségolène Royal était en Guyane pour une conférence internationale sur le milieu marin des Caraïbes. Les "500 frères" se sont invités :

En fait de "500 frères", ils n'étaient que quelques dizaines. Et se sont adressés à la ministre de l'Environnement en ces termes :

On entend bien dans cet échange, que certains de ces "500 frères" peuvent inquiéter les pouvoirs publics. C'est un élément qui ressort ailleurs sur le web. Le groupe fait penser à une organisation para-militaire. Et il inquiète aussi lorsqu'il oblige certains commerces à fermer, pour faire respecter le mot d'ordre de grève générale, comme on le voit dans cette autre vidéo :

Milice, groupe d'ultras ou organisation représentative, on saura si ces "500 frères" sont des partenaires avec qui la métropole peut discuter, si ils acceptent (déjà) de négocier sans cagoules.

Ce joueur de foot ghanéen se souviendra longtemps, du jour où il a été sacré "homme du match". Mohamed Anas est devenu célèbre ce jour-là, au delà même du continent africain, pour ses remerciements de fin de match. Il est tellement ému qu'il remercie Dieu, sa femme, ET sa petite-amie :

