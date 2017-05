L' Oeil du Web - Record de plaintes au CSA à l'encontre de l'animateur Cyril Hanouna

Le CSA a reçu plus de 20 000 plaintes après l'émission de Cyril Hanouna où l'animateur a piégé des personnes homosexuelles.

Un record de plaintes au CSA à l'encontre de Cyril Hanouna

Lors de son émission Touche pas à mon poste ! jeudi dernier, Cyril Hanouna a piégé des personnes homosexuelles en publiant une fausse annonce de rencontre, puis en appelant ces hommes en direct dans son émission. Il a ensuite enchaîné les blagues douteuses avec une petite voix. Le CSA a reçu plus de 20 000 plaintes et sur les réseaux sociaux, les réactions sont très nombreuses. Des anonymes, l'association Le Refuge, des politiques comme Christiane Taubira ou Florian Philippot ont condamné le canular de l'animateur.

On peut certes rire de tout. Piétiner la dignité c'est autre chose.Tolérer une discrimination justifie toutes les autres #stophomophobie

ChT — Christiane Taubira (@ChTaubira) May 22, 2017

Le CSA compte-t-il enfin bouger ? https://t.co/FNuwNL1NHr — Florian Philippot (@f_philippot) May 22, 2017

L'auteur bruxellois Ismaël Saidi a également réagi dans un long message adressé à Cyril Hanouna sur Facebook. Il y parle de son ami d'enfance Amine, qui aimait les garçons mais n'a jamais osé l'avouer. Jusqu'à ce que le caïd du quartier finisse par le découvrir. Amine est devenu sa victime et le souffre-douleur de tout un quartier. Le jeune homme s'est ensuite suicidé. "Je pensais que cela n'arriverait plus jamais (...) jusqu'à ce que je vois ton faciès hilare sur ma télévision (...) tu es en train de le tuer une 2e fois" a écrit l'auteur à Cyril Hanouna.

Les images spectaculaires du crash de Sébastien Bourdais

Les images de ce crash font le tour du web depuis l'accident du pilote français lors des qualifications sur le circuit d'Indianapolis aux États-Unis. Sébastien Bourdais a perdu le contrôle de sa monoplace lancé à plus de 300 km/h. Un crash qui a laissé les commentateurs américains sans voix pendant de longues secondes. Le pilote s'est voulu rassurant en donnant de ses nouvelles et indiquant qu'il se sentait plutôt bien depuis son opération pour de multiples fractures.

Céline Dion affole une nouvelle fois le web

La star québécoise a provoqué l'émoi de milliers d'internautes et de très nombreux spectateurs au Billboard music awards de Las Vegas. Céline Dion a célébré les 20 ans du film Titanic en interprétant son célèbre titre My Heart will go on dans une somptueuse robe blanche et dans une mise en scène épurée. Tous ont souligné la performance vocale de la chanteuse, intacte depuis la toute première interprétation de ce titre en 1997.