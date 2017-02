L'oeil du web - Réfugiés d'hier et d'aujourd'hui

Une campagne de l'Unicef nous rappelle que l'Europe aussi a eu ses réfugiés. Une frange ratée fait le buzz. Un chat sur un scooter !

Un réfugié de la seconde guerre mondiale, et un jeune syrien racontent le même drame

Cette campagne de l'Unicef nous rappelle que nous étions un certain nombre de réfugiés, en Europe il y a 80 ans. La vidéo met face à face un vieux monsieur qui s'appelle Harry, et un enfant syrien nommé Ahmed. Tous les deux racontent la même chose : une nuit de bombardement, la guerre, Maman qui demande de fuir. L' errance ensuite, jusqu'à un camp de réfugiés et un bateau. Là, il leur arrive encore la même chose. Ils font naufrage chacun de leur côté, et disent tous les deux (en arabe et en anglais) qu'ils ont cru mourir ce jour-là. Ils ajoutent de la même façon :

"Je suis vivant. Je fais partie de ceux qui ont eu de la chance"

On ne sait pas de quelles villes viennent Harry et Ahmed. Ça n'est jamais dit, pour rendre le récit plus universel. Mais tout au long de la vidéo, l'Unicef, qui oeuvre pour les enfants dans le monde, diffuse des images du drame syrien, avec son parallèle d'il y a 80 ans en Europe, la seconde guerre mondiale. En tout cas, la campagne touche beaucoup Facebook. Les images ont été vues plus d'un million de fois en moins d'une semaine.

Une frange qui ne passe pas inaperçue

Elle fait des millions de vues depuis une dizaine de jours. Cette histoire de frange ratée est l'oeuvre d'une YouTubeuse, Dalia Envy Deladid, qui donne des conseils beauté. La jeune femme a décidé cette fois de se couper les cheveux, et elle le fait en direct, pour que son tutoriel soit vraiment parlant. Le problème, c'est qu'au moment de vérifier, (au bout de cinq minutes de vidéo) les cheveux remontent, et rien n'est droit !

Dalia est désespérée, ça se voit sur son visage. Elle s'est d'ailleurs amusée de l'incident, en publiant des rires sur sa vidéo. Car tout s'est arrangé ensuite : elle a pu récupérer le coup, au sèche-cheveux. La morale, si vous voulez le faire dans votre salle de bains, c'est qu'il ne faut pas paniquer dès les premières secondes !

Un chat à l'arrière d'un scooter

Les chats peuvent être de merveilleux compagnons de voyage. La preuve avec cette vidéo, qui doit nous venir d'Asie. Un homme circule à scooter, sous la pluie, et il est filmé par un couple en voiture, qui rit derrière lui. Parce qu'il a un chat accroché dans le dos !

C'est encore plus drôle, quand le félin se retourne, comme pour regarder qui est cette voiture qui colle le scooter de si près. C'est tellement humain comme attitude !