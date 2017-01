L'oeil du web - Rémi Gaillard nous demande d'acheter de la fourrure synthétique

Rémi Gaillard appelle au boycott des marques qui vendent de la fourrure animale. Une vidéo d'équilibriste à tomber ! Grand froid : un écureuil déneige lui même sa route.

Achetez de la fourrure synthétique !

C'est le message de Rémi Gaillard, et des associations qu'il soutient. Un message qui tombe bien, alors que les soldes d'hiver débutent, et qu'un épisode de grand froid débarque sur la France. Si vous aviez prévu de changer de doudoune, et que vous cédez à la mode de la capuche à fourrure, regardez bien les étiquettes. On fait aujourd'hui de très belles imitations. C'est ce que nous dit Rémi Gaillard, dans cette nouvelle vidéo, sur Facebook et You Tube :

L'humoriste, ardent défenseur des animaux, explique que les renards, visons, et autres espèces à fourrure subissent des conditions d'élevage indignes de notre niveau de civilisation, et que leur mort est à l'avenant : dans la douleur. Pour dire stop à ce commerce qui fait 150 millions de victimes animales chaque année, Rémi Gaillard et les associations qu'il soutient, nous demandent de boycotter les marques qui travaillent avec de la vraie fourrure. Une liste de 200 noms est sur le site "Vire ta capuche", dont le lien se trouve ici.

Le vertige, c'est par ici

Vous ne pensiez pas être sujet au vertige, mais c'était avant de regarder cette vidéo Facebook. Une équilibriste s'amuse à sauter de balcon en balcon, au sommet d'un immeuble, qui doit bien faire 200 mètres de haut. L' oeil du web vous parie que vous n'arriverez pas à regarder jusqu'au bout sans reculer sur votre chaise. Plus de 40 millions d'internautes ont vu ces images, mais sûrement pas jusqu'au bout, ou alors en se cachant les yeux !

Service déneigement des écureuils, bonjour !

Ce matin, l'écureuil a découvert son univers métamorphosé : une épaisse couche de neige recouvre tout. Impossible de se déplacer normalement. Et comme notre écureuil a fort à faire, il décide de dégager lui-même la seule route praticable qui s'offre à lui : un câble électrique tendu entre deux arbres.

C''est très mignon de voir cette petite bestiole confrontée elle aussi aux galères de l'hiver. Et ça fait du bien à observer aussi, parce que ses efforts sont payants !