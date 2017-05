L' Oeil du Web - Révise ton bac avec YouTube !

Les jeunes préfèrent Internet aux fiches Bristol pour réviser le bac. Des produits bios de qualité et pas chers avec Aurore Market. Concours de piano sur Facebook: on connait les gagnants !

Comment réviser le bac avec YouTube ?

Si votre ado est scotché à son ordinateur, pas de panique, il révise peut être son bac ! Et oui, le bachotage passe de plus en plus par internet. En particulier sur YouTube. La plateforme regorge de vidéos très instructives. Exemple avec la chaîne "Bons Profs" faite, comme son nom l'indique, par des enseignants.

Parfois le ton est plus décalé voire carrément loufoque. Le youtubeur Cyrus North (Le coup de phil') n'hésite pas à invoquer les Pokemon pour expliquer la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel ou Harry Potter pour le libre-arbitre chez Sartre.

Evidemment il ne suffit pas de regarder des vidéos pour décrocher son bac, mais ça reste un bon complément et surtout ça permet de se détendre un peu avant le jour J. Le jeudi 15 juin pour la philo !

Aurore Market a presque atteint son but !

La start-up frôle les 1 000 adhésions et pour l'occasion offre à ses nouveaux adhérents des paniers apéros bio. Pour cela il suffit de s'inscrire sur la page Facebook.

Aurore Market vous offre un apéro bio - capture d'écran

Alors Aurore Market c'est quoi? C'est une société créée par quatre mousquetaires du bio. Il s'agit de proposer des produits sains et issus de l'agriculture biologique à des prix raisonnables. Tout est résumé dans cette vidéo :

Pour soutenir le projet, il faut s'inscrire sur la plateforme Mimosa moyennant 5 euros par mois. Si ça vous intéresse c'est ici.

Un concours de piano sur Facebook

Ce concours a été lancé il y a deux mois par Thomas Perron, un pianiste grenoblois. Pour participer il fallait reprendre un de ses morceaux intitulé "le Pantin" et poster la vidéo sur sa page Facebook.

Le pianiste vient de publier le palmarès sur sa page Facebook et le premier prix revient à cette petite fille

et voici le reste du classement !

Les vainqueurs vont bientôt recevoir leurs prix à domicile - capture d'écran

L' épilogue donc d'une belle aventure. Le pianiste promet qu'il y aura d'autres concours de ce genre très prochainement.