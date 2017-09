L’œil du web spécial rentrée : en musique, avec une appli qui change la vie ou en gueule de bois

12 millions d’élèves font leur rentrée "en musique" aujourd’hui, comme le veut le ministère. Des millions de parents reprennent aussi le chemin du travail et une nouvelle application leur permet d’obliger leurs enfants à répondre aux sms. Enfin, une entreprise vous offre des congés gueules de bois.

Une "rentrée en musique" pour les tous les élèves de France

C’est une idée lancée par le nouveau ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, en juin dernier. Faire une rentrée en musique. Concrètement, les élèves du primaire jusqu’au lycée accueillent les nouveaux arrivants (CP-6e-2de) en chanson soit avec une chorale soit avec un groupe. L’argument du ministre c’est que cela rendrait la rentrée "moins triste" car "la musique crée tout simplement du bonheur". Bon du coup, les profs ont dû réviser un peu, comme ceux de l’académie de Limoges.

La #RentréeEnMusique dans l'@aclimoges, ça commence avec les nouveaux personnels enseignants. Gospel pour partager bonheur de #rentree2017pic.twitter.com/djeMKxOmSm — Académie de Limoges (@aclimoges) August 29, 2017

Certains eux sont carrément récalcitrants. Le SNUIPP 66, syndicat des profs dans les Pyrénées-Orientales, a même sortie une playlist de la rentrée ironique.

Playlist de rentrée diffusée par le syndicat de professeurs SNUIPP 66 - Site du SNUIPP 66

Pour les phrases creuses et faussement compatissantes des ministres et recteurs successifs : paroles paroles paroles, Dalida

Et les premiers à avoir essayé ce sont les écoliers des Outre-mer, à la Guadeloupe et à la Réunion par exemple.

Une appli pour obliger les enfants à répondre au téléphone

Vous avez craqué pendant l’été, vous lui avez acheté un smartphone avec l’illusoire idée qu’il serait ainsi joignable tout le temps. FAUX ! C’est pour ça que ce père de famille britannique a sorti Reply asap, réponds aussi vite que possible.

Si l’ado ne répond pas, vous pouvez depuis votre mobile bloquer l’écran de son téléphone et le faire sonner jusqu’à ce qu’il décroche. C’est le seul moyen de récupérer les fonctionnalités du téléphone. Et certains seront peut-être tentés de le tester avec leurs femmes ou leurs amis qui ne répondent jamais.

Ivre, il prend des congrès offert par l’entreprise

Certains en ont rêvé, un patron l’a fait. L’entreprise Dice, billeterie londonienne, a décidé d’offrir quatre jours de congés en cas de "cuite" pour ses employés comme le raconte le Evening Standart.

Ils n’ont même pas besoin d’arrêt maladie – qu’ils auraient d’ailleurs bien du mal à obtenir – juste d’envoyer une émoticône" bière" ou "musique" ou "malade" (🍻🤮🎶) à leur chef par Whatsapp.

La patron explique que les salariés vendent des places pour des concerts, ils doivent donc pouvoir en profiter car ils "vivent pour la musique". Et ainsi ils n’auraient pas à faire semblant d’être malades et ils seraient plus productifs en sachant que ces jours de congés existent. Pas sûr que ce soit pour demain en France…