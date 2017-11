L'oeil du web - Sur YouTube Kids la souris verte fume de l'herbe et T'choupi trouve un vibromasseur

Téléchargée par près de deux millions de français, l'application YouTube Kids dédiée aux enfants n'est pas sans faille. A force de clics, les enfants peuvent tomber sur des vidéos parodiques inappropriées pour leur âge. La faute aux algorithmes.

"Une souris verte qui fumait de l'herbe, je lui donne de la beuh beuh, elle la donne à ces messieurs"

Vous faites peut-être partie des deux millions de français qui ont téléchargé l'application Youtube Kids, une "appli" qui propose des vidéos spécialement dédiées aux enfants. A priori, donc, aucun risque pour les bambins. Sauf que l'on vient de découvrir que sur YouTube Kids votre petit trésor pourrait très bien tomber sur des vidéos inadaptées à son âge. Ainsi, à force de clic, votre petit pouvait - la semaine dernière encore - tomber, entre deux dessins animés, sur un détournement de la célèbre comptine "Une souris verte" dont les paroles sont transformées en "Une souris verte, qui fumait de l'herbe, je lui donne de la beuh beuh, elle la donne à ces messieurs (...) J'ai envie d'un petit joint, j'en ai plein dans mon jardin".

Ici la souris verte ne court pas dans l'herbe mais la fume, on trouvait aussi encore la semaine dernière une parodie du dessin animé T'choupi, ce mignon petit pingouin qui finit dans une vidéo par trouver un vibromasseur dans son cartable. La vidéo en question avait déjà été vue 50 000 fois. Tout cela est rendu possible car les algorithmes ne sont pas infaillibles explique un journaliste sur le site internet de franceinfo. La machine ne comprend pas toujours le second degré et des vidéos trash peuvent donc passer au travers des mailles du filet. Conclusion, une machine ne remplacera jamais un parent, mieux vaut donc ne jamais laisser un enfant seul devant une tablette ou un ordinateur.

La twittosphère outrée par une photo de Donald Trump Junior posant avec une queue d'éléphant coupée dans la main

Une photo de Donald Trump Junior circule sur internet et choque de nombreux internautes. On y voit le fils du président américain, couteau dans la main droite et une queue d'éléphant coupée dans la main gauche, posant à côté d'un éléphant mort.

Si la photo a, en soi, déjà de quoi choquer, les internautes la partagent depuis cette annonce de l'administration Trump : les Américains sont de nouveau autorisés à importer des trophées d'éléphants en provenance d'Afrique. Ceci était interdit sous Barack Obama, notamment pour les défenses en Ivoire. Pas mal d'internautes soupçonnent donc Donald Trump d'avoir fait un cadeau de Noël en avance à son fiston. "Trump Junior va pouvoir chasser tranquille" peut-on lire sur Twitter. Un autre internaute partage la photo du fils Trump en mode chasseur et écrit "_Trump Jr sans doute impatient de retourner faire joujou légalemen_t".

Toi pour noël à ton fils tu vas lui offrir une veste, paire de basket, un bouquin.. j'en sais rien.. bah @realDonaldTrump lui il offre la réouverture chasse à l'éléphant... pic.twitter.com/aKNlDo4WnI — Boris Obama (@cescobam) November 17, 2017

Le rappeur américain Drake interrompt son concert pour stopper une agression sexuelle, Twitter l'applaudit

Les internautes savent aussi dire "bravo" parfois. Cette fois c'est le rappeur américain Drake qui est encensé. Une vidéo circule de son concert du 15 novembre à Sydney où on voit le rappeur interrompre son spectacle en plein milieu, il pointe du doigt un homme et lui dit "Si tu n'arrêtes pas de toucher les filles, je vais venir et te défoncer".

En fait pendant qu'il chantait Drake a remarqué un homme en train de tripoter des femmes, une agression sexuelle sous ses yeux qu'il a eu le courage de dénoncer en plein concert. Bref, comme on dit en ce moment il a "balancé un porc".