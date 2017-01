L'oeil du web - Thomas Pesquet lance un concours d'écriture via Twitter

Ecrivez une suite au "petit prince" de Saint Exupery. Un bébé fille apprend à vocaliser. Julien Doré reprend "la Javanaise" de Gainsbourg, en japonais, sur Facebook.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement sur France Bleu.

Thomas Pesquet s'adresse aux jeunes depuis l'espace

Notre spationaute est toujours à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, à 450 kilomètres au-dessus de nos têtes. Et c'est de là, via Twitter, qu'il nous envoie le message de ce concours, ce qui a un gros aspect magique. Thomas Pesquet explique que, tout scientifique qu'il est, il partage une vraie passion aussi pour la poésie, et pour les oeuvres d'Antoine de Saint Exupery, l'auteur du "petit prince". Il voudrait donc pour ce concours, que les jeunes écrivent une suite au conte :

Si vous avez des enfants ou des petits enfants que l'espace fait rêver, ce concours est accessible à tous les moins de 25 ans. Il faut écrire une page maximum, et l'envoyer sur un site dédié, dont le lien est ici. Vous avez jusqu'au 28 Février 2017 !

La sensualité, ça s'apprend !

C'est ce que l'on voit avec la vidéo de cette maman et de sa petite fille. Allongées toutes les deux face à face, elles se "parlent". Enfin, la jeune maman parle, en prononçant de vrais mots, et son bébé lui répond, mais en intonations seulement. C'est vraiment craquant. La vidéo vient de Roumanie, elle en est à 71 millions de vues sur Facebook depuis le mois d'Avril.

Julien Doré va tenter sa chance au Japon

Comme beaucoup d'autres artistes français, comme Adamo ou Mireille Mathieu, Julien Doré part en promotion au pays du Soleil Levant. Mais avant, il a tenu à faire un clin d'oeil à son public, en reprenant "la Javanaise" de Serge Gainsbourg en japonais.

C'est très particulier, très second degré. Le Français fait beaucoup de manières dans ce clip. Mais ça marche sur Facebook : plus de 600 000 vues en deux jours.