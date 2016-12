L'oeil du web - Toute la magie de Noël dans une vidéo

La magie de Noël en 120 secondes - Un sauvetage émouvant en mer - Macron version "Heavy metal"

Ces parents n'ont pas voulu gâcher Noël à leur enfant.

Mieux, ils ont mis tous les ingrédients pour que la magie opère.

Dans cette vidéo tournée en anglais, le père de famille filme son enfant le 25 décembre au matin.

Accompagné par sa mère, il découvre des traces de pas sur le sol.

C'est sûr, "c'est le Père Noël" qui est passé, s'exclame le petit rouquin.

Il suit les pas, arrive dans le salon et découvre avec émerveillement et enthousiasme les nombreux cadeaux laissés par le vieux barbu.

La vidéo s'appelle "Pourquoi Noël est magique".

Elle nous donne assurément une partie de la réponse !

En 2016, plus de 5 000 migrants ont péri dans la traversée vers l'Europe.

C'est du jamais vu.

Mais la vidéo publiée par SOS Méditerranée remet un peu de baume au coeur.

L'association humanitaire filme un sauvetage récent au large de la Libye, en pleine nuit.

Des dizaines de migrants ont pris place a bord d'un canot pneumatique.

Ils sont ramenés vers l'Aquarius, le navire français de SOS Méditerranée.

Ce soir là, 112 personnes sont secourues. Et 10 000 depuis le début de l'année par ce bateau.

#Rescue of 112 people from a rubber boat off #Libya during darkness. All safe on board #Aquarius. We continue Search for more missing boats. pic.twitter.com/D8kOlKmPU7