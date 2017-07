L'oeil du web - Trois mamies australiennes se prennent pour Beyoncé

Des retraitées australiennes imitent Beyoncé pour sauver leur club de pétanque sur gazon. En Malaisie, des braqueurs s'attaquent à une vitrine de bijouterie, sans succès. Et des grillons sont installés dans le métro parisien.

Des mamies australiennes remixent le tube "Single Ladies"

Les trois retraitées osent tout pour sauver leur club de boulingrin, une sorte de pétanque sur gazon. Originaires de Stonnington, une ville au sud de Melbourne, elles reprennent la chanson de Beyoncé, "Single Ladies". Et ça devient "Bowling Ladies". Les trois mamies se déhanchent comme la star américaine, une boule de pétanque en plus dans la main. Avec cette vidéo, elles veulent interpeller le conseil municipal de leur ville. Il a recommandé le site de leur club pour la construction d'un stade de basket.

Avec cette vidéo, les mamies pimpantes font le buzz. Leur oeuvre a été vue plus de 700 000 fois sur Facebook. Une pétition, lancée dimanche dernier, a recueilli plus de 6000 signatures.

Une bande de pieds nickelés se cassent les dents sur la vitrine d'une bijouterie

La scène se déroule à Shah Alam, près de Kuala Lumpur, en Malaisie. Quatre braqueurs tentent de briser la vitrine du comptoir d'une bijouterie. Sur les images de la caméra de vidéosurveillance, on voit deux des quatre hommes, casque de moto sur la tête, s'acharner à coups de marteau. Ils frappent encore et encore mais rien n'y fait, la vitrine résiste. Impossible de mettre la main sur les bijoux. Ils repartent finalement les mains vides. Vitrine 1/ Braqueurs 0.

Des grillons dans le métro parisien !

Pas la peine d'aller dans le sud pour entendre le doux chant des grillons. Les petits insectes sont aussi installés dans le métro parisien, notamment sur les lignes 3 et 9. Selon la RATP, les grillons seraient arrivés au début du XXe siècle, cachés dans des cageots de légumes venus tout droit du sud de la France. Ils adorent le métro car, pour eux, la température entre 27 et 34 degrés est idéale. En plus, ils peuvent se nourrir avec tous le déchets laissés par les usagers.

Mais depuis quelques temps, les insectes sont de moins en moins nombreux. Des passionnés ont donc créé la "ligue de protection des grillons du métro parisien". Ils réclament la limitation des grèves de la RATP. Cela fait en effet chuter la température dans les galeries et ce n'est pas bon pour les insectes. Ils demandent également le droit de fumer à nouveau dans le métro. Les grillons se délectent des mégots !