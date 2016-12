L'oeil du web - Twitter choqué par une vidéo de la Sécurité Routière

"Osez dire non", les limites d'un message. Un tutoriel sur Facebook pour fabriquer ses détergents. Le jeu pour déjouer 2016.

Twitter dit non à la dernière campagne de la Sécurité Routière

C'est surtout une vidéo qui fait polémique. On y voit Enora Malagré raconter comment elle a refusé de monter dans la voiture d'un ami qui avait trop bu, lors d'une soirée. La chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste participe à la dernière campagne de la Sécurité Routière. Campagne qui s'intitule "Osez dire non". Il s'agit d'expliquer aux jeunes, qu'ils peuvent et qu'ils doivent se montrer ferme dans ce genre de situation.

Il y a quatre autres clips dans cette campagne, mais celui-là fait réagir parce qu'Enora Malagré raconte qu'elle a sauvé sa vie dans cette histoire, mais que l'ami qu'elle a laissé partir, en revanche, est mort sur la route cette nuit-là. Le message "Osez dire non" a entraîné des dizaines de réactions offusquées depuis sa diffusion jeudi 29 décembre 2016. Voici quelques exemples :

@reynauIds @RoutePlusSure mais c'est un truc de ouf son message il est totalement à l'envers, c'est pas dire non qu'il faut — Jey (@youngjey14) December 30, 2016

@RoutePlusSure @EnoraMofficiel oser dire non c'est aussi oser empêcher son pote d'aller tout droit vers une mort certaine ! — Lucile (@Lucile_Marie_E) December 30, 2016

@Lucile_Marie_E @RoutePlusSure @EnoraMofficiel Oui bien sûr tu monte pas dans la voiture mais faut empêcher le mec de partir... — FluctuatNecMergitur⚓ (@funfrenchy) December 30, 2016

@RoutePlusSure @EnoraMofficiel en gros sauvez votre vie et laissez mourir les autres — Championdeurope2016 (@PhilippeL80) December 30, 2016

Simple, facile et pas cher

C'est la devise de ce tutoriel pour fabriquer ses propres détergents. Postée mercredi 28 décembre 2016 sur Facebook, elle a déjà fait plus de 7 millions de vues. Brico Sympa, le site spécialisé en astuces bricolage vous montre comment déboucher un évier, décrasser un four ou détartrer des toilettes avec des produits bon marché, peu onéreux et faciles à trouver. Bicarbonate, vinaigre blanc, eau bouillante, en plus d'être "écolo", ces petits trucs vous feront faire des économies.

Le jeu qui enterre 2016 sur YouTube

C'est une rétrospective sous forme de jeu. Rodrigo Penalosa est comédien, et il a eu envie de jouer les maîtres du temps. Il a donc inventé ce "game of the year", où les temps forts de l'année se jouent à coups de dés et de cartes chance. C'est en anglais, mais vous trouverez les sous-titres en cliquant en bas à droite de la vidéo. De l' ouragan Mattew, à l'élection de Donald Trump, en passant par le Brexit en Angleterre qui fait avancer Marine le Pen de trois cases, et la "carte de la mort" qui envoie au Paradis David Bowie, Prince et Leonard Cohen. L'humour noir de Rodrigo fait passer tous ces évenements pour des péripéties orchestrées par le ciel. Sauf qu'à la fin, il nous tend les dés, en nous souhaitant Bonne Année, histoire de nous laisser prendre la main en 2017.