L'oeil du web - Twitter réagit fortement à l'affaire Fillon

"Penelopegate" : Twitter ressort des engagements du candidat Fillon. Vidéo : la mer gelée au Mont St Michel. La musique de "Zorba le grec" réchauffe Facebook.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement sur France Bleu.

Twitter rappelle François Fillon à ses engagements de campagne

C'était le sujet le plus discuté de ce mercredi 25 janvier 2017. Le Canard Enchaîné accuse François Fillon d'avoir rémunéré son épouse Pénélope pendant huit ans, à hauteur de 500 000 euros au total, pour un emploi d'attachée parlementaire fictif. Twitter s'est tout de suite emparé de l'information, et pas seulement pour réagir. Il y a en effet de nombreux journalistes actifs sur le réseau. On a donc vu apparaître des éléments d'information, plutôt à charge. Cette interview de Pénélope Fillon, par exemple, donnée au Bien Public, à l'automne dernier :

Elle a été longtemps attachée parlementaire de son mari @FrancoisFillon, mais dans @Lebienpublic en octobre, Pénélope Fillon disait ceci : pic.twitter.com/PRbzKTOn7K — Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) January 25, 2017

Mais beaucoup d'internautes sont tout simplement allés chercher des déclarations récentes du candidat de la droite à la présidentielle. Déclarations qui d'un seul coup sonnent beaucoup moins bien :

C'est vrai qu'avec le recul et les histoires qui éclatent c'est toujours très marrant :)#PenelopeGate pic.twitter.com/lPBuDZDGzN — Jason Burne (@Monty_Brogan69) January 25, 2017

Et puis, au chapitre des réactions, mais cette fois c'est une habitude, Twitter n'est pas tendre :

Pénélope Fillon a touché un Revenu Universel avant même que Hamon ne puisse le mettre en oeuvre... — Fabien Léger (@Chedon18) January 24, 2017

Pensée pour ma voisine Cath, qui a voté 2 × #Fillon à la primaire :" tu comprends, il est qd mm + honnete que Sarko et Juppé" #Penelopegate. — FlodeMâcon (@flodechambe) January 24, 2017

François Fillon : « Je vais fusionner 500 000 postes de fonctionnaires en un seul, et il sera pour ma femme » https://t.co/UpakCR8UUR — Le Gorafi (@le_gorafi) January 25, 2017

N'empêche, depuis hier soir Fillon doit bien regretter d'avoir inventé internet... — Olive M (@marcais_olive) January 25, 2017

Incroyable : la mer gelée, au Mont Saint Michel !

C'est ce qu'ont pu constater ce groupe de touristes, filmés dimanche. A cause de la vague de froid qui touche la France depuis quelques jours, le sable qui se découvre à marée basse est recouvert d'une mince pellicule de glace. La mer a gelé !

Facebook se réchauffe avec Zorba le grec

C'est un flashmob enregistré au Canada il y a cinq ans. La vidéo est sur Facebook depuis Juin 2016. On y voit un danseur tout seul, au début, qui fait ensuite danser une cinquantaine de passants avec lui. Regardez jusqu'à la fin, un restaurateur sort une pile d'assiettes pour les casser sur le bitume, comme c'est la tradition en Grèce, à la fin des repas de fête.

La vidéo dépasse les 15 millions de vues depuis le mois de Juin.