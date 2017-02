L'oeil du web - Twitter très remonté contre François Fillon

Twitter attaque le candidat Fillon tous azimuts. Un coach de fitness isèrois qui poste ses vidéos sur Internet. Une bulle glace en 40 secondes chrono, 37 millions de vues !

Twitter obsédé par l'affaire Fillon

Le sujet est incontournable sur les réseaux sociaux en ce moment, et surtout sur Twitter où l'on trouve des dizaines de hashtags (mots-clés) pour traiter de différents aspects de l'affaire. Le site "francetvinfo" recense par exemple, tous les vieux twitts de l'ancien premier ministre, qui pourraient se retourner contre lui aujourd'hui. Le dernier date du mois dernier, Janvier 2017, et en effet il résonne terriblement :

Nous devons entendre les Français. Nous devons entendre leur demande d’honnêteté, de courage et de vérité. #CNlesRépublicains — François Fillon (@FrancoisFillon) January 14, 2017

Les twittos ont cru détecter aussi, une riposte programmée du clan Fillon. Des centaines de twitts identiques, tous en faveur du candidat des Republicains, mais qui contiennent tous la même faute de frappe. Pour les internautes avertis, pas de doute, c'est la preuve que le service communication de François Fillon a fait appel à des robots, pour twitter en masse.

Des faux comptes twitter en soutien à François Fillon ! #StopChasseàLHomme - SANSURE.FR https://t.co/UlaDvyzlv6 — Darkvadehors (@Darkvadehors) February 2, 2017

Un évènement " pot de départ de François Fillon" a été crée sur Facebook. Et sur Twitter, un hashtag est particulièrement alimenté. C'est le mot-clé "#Jenesuispasles enfantsFillon". Les twittos y expriment leur sentiment d'injustice, en comparant les éléments supposés de l'affaire, avec leur quotidien d'étudiant :

Un hashtag qui buzze depuis hier https://t.co/WldiHBs1F6 — Fred Daurelle (@FredDaurelle) February 2, 2017

Étudiante en droit, vendeuse à plein temps, baby-sitter les dimanches... Je connais la valeur de l'argent ! 👊 #JeNeSuisPasLesEnfantsDeFillon — Laura Tano (@LoraTamborini) February 1, 2017

#JeNeSuisPasLesEnfantsDeFillon

Mes deux parents au smic. 2 freres. Il a fallu CHOISIR lequel ferait des "études"

Bby sitter, vendeuse extra — Pooky MC (@PookyMC) February 1, 2017

Fillon c'est un peu le jawad de la politique "Jsavais pas que c'était ma femme et mes gosses msieurs" #JeNeSuisPasLesEnfantsDeFillon pic.twitter.com/TmuJGBfhGo — Clément Simmarano (@CSimmarano) February 1, 2017

Toi tu trouves un stage à 500 euros à BAC + 10, eux un boulot à 5000 euros pour leur stage de 3eme. #JeNeSuisPasLesEnfantsDeFillon — flyer (@worldfflyer) February 1, 2017

J'ai bac +5, un CAPES, bosse jusqu'à 23h tous les soirs, gagne 2000€/mois et Fillon me traite de feignasse. #JeNeSuisPasLesEnfantsDeFillon — Marie-Laure GB (@MarieLaureGB) February 1, 2017

#JeNeSuisPasLesEnfantsDeFillon 5 ans de cité U, bourses sur crit soc, sauter des repas svt le soir, 10kgs perdus les 2 premières années — Le 🦃 de la Montagne (@JohnGoodDindon) February 1, 2017

Un coach de gym iserois sur Internet

Il s'appelle Thibault Geoffray, il poste ses vidéos sur Facebook et YouTube, et illustre bien la mouvance "Sport et Santé", très présente aussi sur le web. Ce grand gaillard athlétique nous propose une reprise en main de notre corps en trois mois. Ça commence par des entraînements :

Si vous vous inscrivez, il y a aussi un planning alimentaire à respecter. Thibault propose des recettes :

Le prix pour les trois mois de coaching est abordable (60 euros par mois), et d'après les commentaires sur Facebook, le plus compliqué c'est de faire ses courses, pour tenir le planning des menus !

Une bulle qui glace sous nos yeux

C'est le spectacle merveilleux que nous offre cette vidéo. Une bulle de savon est posée sur de la neige, et en 40 secondes, on la voit se transformer en bulle de glace, sans éclater. Postée Jeudi dernier (26 Janvier 2017), elle a déjà été vue 37 millions de fois en une semaine.

Sur YouTube, elle n'est pas la seule expérience de bulle glacée. Une bonne dizaine de vidéos semblables ont été réalisées, depuis deux-trois ans. Avec des températures comprises à chaque fois entre Moins 11 et Moins 40 degrés! Un phénomène étonnant, hypnotisant, et facile à expliquer : à partir de Moins 15 degrés, l'eau gèle avant le savon, ce qui empêche l'éclatement de la bulle.