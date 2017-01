L'oeil du web - Un cadeau pour les ronfleurs

Un nouvel objet permet de stopper les ronflements. Un site pour demander sa retraite en ligne. Grande Bretagne : un enfant fait craquer un soldat de la Garde.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40 mais pas seulement, sur France Bleu.

Pour la paix des ménages

C'est une trouvaille du salon de l'électronique Grand Public, à Las Vegas. Une société américaine a imaginé un petit gonfleur plat, à glisser entre votre oreiller et sa taie. La vidéo fait déjà des milliers de vues sur YouTube, comme pas mal de publicités sur Internet. Elle explique comment fonctionne le dispositif :

Dès que vous commencez à ronfler, l'objet se remplit d'air, et vous soulève la tête. Les voies aériennes sont libérées, le ronfleur ne ronfle plus. Et comment le gonfleur peut-il entendre que vous ronflez ? Grâce à un capteur, que vous posez sur votre table de nuit. Un capteur camouflé en galet blanc, très élégant. Avec ça, personne ne peut soupçonner que vous êtes capable de réveiller tout l'immeuble avec vos ronflements. Le seul problème, c'est le prix : presque 300 euros, sans compter la livraison.

Un nouveau site, pour sa faciliter la retraite

Il s'appelle "Je demande ma retraite". Il n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé car rien n'est automatique en matière de retraite. Il faut par exemple que ce soit vous, qui choisissiez votre date de départ, en faisant très officiellement (par écrit donc) une demande officielle. Pas de panique, l'Assurance Retraite (qui dépend de la Sécurité Sociale) se met en relation avec vous dès 55 ans. Mais si vous approchez de cet âge, et que vous voulez savoir ce qui vous attend, ce site est parfait. Que ce soit pour se renseigner ou effectuer les démarches, tout est notamment expliqué, dans cette vidéo qui vous attend en page d'accueil :

Etape par étape, dès 55 ans (ou même avant si vous souhaitez anticiper), on vous indique où vous pouvez faire corriger les éventuelles erreurs dans votre parcours. Le site vous indiquera aussi ce qu'il faut faire un an avant, six mois avant, et vous accompagnera jusqu'au moment du premier paiement.

A 4 ans, ce petit anglais révolutionne les usages de la Garde Royale

Et pourtant, ils sont réputés pour leur sérieux, les soldats de sa Majesté. Impossible de leur arracher un sourire d'habitude. Le petit Marshall a eu droit à une exception : pour son quatrième anniversaire, l'enfant est venu au château de Windsor, déguisé en soldat de la Reine. Veste rouge et bonnet à poil. Ça a fait fondre le caporal Edden, qui est venu poser avec Marshall, pour que sa mère prenne une photo. Les touristes japonaises qui filment ont fondu de bonheur, on les entend dans la vidéo :

#windsorcastle 萌吐奶 A video posted by Jie Feng (@joanna___feng) on Jan 4, 2017 at 10:03am PST

Le caporal Edden explique qu'il va bientôt être papa, et que lorsqu'il était petit, il avait tenté d'obtenir une photo comme celle-là. Mais en vain. Aujourd'hui les temps ont changé. La Garde Royale a elle-même tenu à montrer qu'elle se montre plus souple désormais avec le règlement. Le petit Marshall a sa place réservée dans une formation de soldat de la Reine, en 2029 !