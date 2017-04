L'oeil du web - Un concours Internet pour les 50 ans du Redoutable

La Cité de la Mer à Cherbourg lance ce concours via Facebook. Deux ventriloques s'échangent leurs voix. Un chien saute de joie devant sa télévision.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement sur France Bleu.

Gagnez un repas pour deux à bord du Redoutable

C'est le gros lot de ce concours, lancé par la Cité de la Mer à Cherbourg. Le sous-marin nucléaire lancé en mars 67 par le général de Gaulle fête ses 50 ans cette année. Pendant 20 ans, le Redoutable a effectué des patrouilles en mer. C'était un élément important de notre arsenal de dissuasion. Pour lui rendre hommage, la Cité de la Mer, qui fait visiter le Redoutable, propose ce concours qui plaira à tous les amoureux du patrimoine. Il suffit d'aller sur sa page Facebook, et de réaliser une photo originale du bâtiment. Les cinq plus belles seront récompensées par un repas pour deux, au dîner de prestige qui sera servi en Septembre.

Les éléments du concours - capture d'écran

Et comme cet anniversaire n'est pas une petite affaire pour la Cité de la Mer (le Redoutable, c'est leur attraction numéro 1), des vidéos ont été réalisées sur l'histoire du bâtiment, et la vie à bord des 135 sous-mariniers, pendant leurs deux mois de patrouille. Vidéos que l'on peut retrouver sur le site de la Cité de la Mer, et sur leur chaîne YouTube. Premier épisode de cette web-série, la vocation de sous-marinier (mais au fait, pourquoi devient-on sous-marinier, et pourquoi rêve-t-on de faire ce métier si particulier ?) :

Autre exemple, cette vidéo postée la semaine dernière, sur les loisirs pratiqués à bord, lorsque les hommes avaient terminé leur travail :

Ces vidéos, et toutes les autres; nous en disent long sur l'esprit de camaraderie qui régnait à bord. Ce Redoutable est un monument, un morceau de notre histoire qui rejoint maintenant Internet, et les générations futures, grâce à la Cité de la Mer. Le concours est ouvert jusqu'au 31 Mai.

C'est à voir et à entendre

Deux ventriloques échangent leurs voix. Tendez-bien l'oreille, et regardez bien, il est très difficile de les suivre. Surtout qu'ils sont finlandais tous les deux et qu'ils parlent anglais dans la vidéo. Essayez de les confondre, vous allez voir, c'est bluffant. Très vite, on ne sait plus qui parle !

Viens jouer avec moi !

C'est ce que semble dire ce chien, à ses congénères qui passent à la télé. Chaque fois qu'il saute, de manière très calculée pour ne pas faire tomber l'écran, notre toutou reste une seconde en l'air, et aboie joyeusement. Comme c'est un bon vieux bâtard, c'est à mourir de rire. On vous conseille la vidéo, pour bien démarrer la journée !