L' œil du web - Un film sur les attentats du 13 novembre indigne la toile

Les twittos en colère contre un film sur les attaques terroristes de Paris. Un site qui fait les devoirs à la place de l'élève. Une reprise très inspirée du classique de Michael Jackson. C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin à 5h40 sur France Bleu.

Un long métrage sur les attentats du 13 novembre fait polémique sur les réseaux sociaux

Hollywood planche sur un film se déroulant pendant les attaques terroristes du 13 novembre 2015. Le tournage devrait commencer cet été. Sur Twitter, c'est l'indignation. Les mots sont durs parce que le traumatisme est encore là et parce que, pour les internautes, c'est beaucoup trop tôt.

"Violent Delights" : un film sur les attentats du 13 novembre se prépare à Hollywood https://t.co/DKmrHUukFk - Perso, çà me fait gerber ! — Steve12L φ (@Steve12L) February 14, 2017

Un film sur le 13 novembre qui s'appelle #violentdelights. Ils ont vraiment aucune honte.... #shame — kina (@kina54) February 14, 2017

C'était sans doute inévitable, mais il est pas un peu tôt pour cette bonne idée de merde #ViolentDelights #MoneyMoneyMoney #NoRespect — Alex (@areKus) February 15, 2017

Ce long métrage mettra en scène un groupe de musicien et des étudiants pris au piège au cœur de l'horreur. Il s'appellera Violent Delights comprenez "violents délices" ou "violentes réjouissances". Le premier rôle doit être interprété par Jack Kilmer. Derrière la caméra, la réalisatrice américaine Rachel Palumbo.

Bonnenote.fr fait les devoirs à votre place!

Inspiré de ce qu'il se passe en Angleterre, le site bonnenote.fr débarque chez nous. Le principe? Payer pour recevoir ses devoirs tout prêts. Il faut compter 7 euros 20 la page pour un devoir niveau collège, 24 euros niveau Master.

Une offre alléchante pour les élèves un peu paresseux

Bon d'accord ça ressemble un peu à de la triche. D'ailleurs ce genre de site fait hurler les enseignants. Alors un conseil : gardez votre argent et révisez un peu plus!

Elle reprend une chanson de Michael Jackson grâce à sa voix… et ses mains!

Cette chanteuse hongroise a vraiment beaucoup de talent. Uniquement grâce à ses mains et à sa voix, elle nous offre une superbe reprise de "They don't care about us!"

Pour cela elle s'aide d'un looper, un petit appareil qui permet de créer des boucles musicales. La chanteuse Jain par exemple récemment primé aux victoires de la musique l’utilise souvent. En tout cas cette artiste moins célèbre n'a rien a lui envier....car la aussi le résultat est plutôt convaincant !

