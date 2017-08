L'oeil du web - un garçon atteint de trisomie émeut la toile avec son playback de Whitney Houston

Dane, un garçon trisomique de neuf ans, fait un carton sur Facebook en chantant sur du Whitney Houston. Au Canada, un couple maîtrise un incendie de manière spectaculaire. Et l'accent français élu le plus sexy au monde.

Dane fait le buzz avec sa reprise de Whitney Houston

Dane, un petit Américain de neuf ans atteint de trisomie 21, cartonne sur les réseaux sociaux avec son playback de Whitney Houston. Sur Facebook, la vidéo filmée par sa tante a été vue plus de 22 millions de fois. On voit le petit garçon faire le show assis dans une voiture. Dane chante sur le morceau qui passe à la radio, "I Have Nothing" de Whitney Houston.

Il faut vraiment regarder la vidéo pour comprendre à quel point le petit garçon vit la chanson. Dane est très touchant, il émeut tous les internautes. Sur Facebook, Sharon écrit par exemple : "il m'a donné la chair de poule".

Un couple de Canadiens maîtrise un incendie avec son hors-bord

Même le chef des pompiers les a remerciés ! Tasha et Koyne se baladaient sur la rivière South Thompson, en Colombie Britannique, quand ils ont vu un incendie sur les berges. Ni une, ni deux, le couple a décidé de jouer les pompiers amateurs en utilisant son hors-bord pour éteindre les flammes. Le bateau peut en effet propulser un long jet d'eau à l'arrière. Les deux Canadiens s'y sont pris à plusieurs fois pour bien viser le feu. La technique, digne d'un James Bond, a plutôt bien fonctionné. Ils ont réussi à éviter la propagation des flammes.

Sur Facebook, les Canadiens sont devenus des vedettes. Les commentaires sont plus qu'élogieux : "super boulot", "vous êtes géniaux", "des héros". Tasha avoue même qu'elle surnomme désormais son compagnon Batman.

L'accent français est le plus sexy du monde

C'est le résultat d'une enquête de Babbel, une application pour apprendre les langues. Le "French accent" devance l'Italien et l'Espagnol. Pourtant, nous n'avons pas vraiment la réputation d'être très doués en langues étrangères.

Le charme opère tout de même. Selon l'étude, deux tiers des Australiens et quasiment la moitié des Italiens trouvent notre accent séduisant. De quoi faire des ravages pendant les vacances ! On aura une pensée quand même pour nos amis Polonais qui décrochent la dernière place du classement.