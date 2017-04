L'oeil du web - Un grand-père qui commente le foot à son petit-fils aveugle

Une vidéo qui nous donne une belle leçon de vie. Le site Internet "le trajet le plus sûr" pour sécuriser nos itinéraires. Une baleine bleue dévore un banc de crevettes.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement sur France Bleu.

On peut-être non-voyant et vibrer pour une équipe de foot

C'est le message que veut faire passer cette vidéo, filmée par le YouTubeur Badi lâche ta balle. Supporter du Stade de Reims, il a rencontré Charles, 14 ans, qui est aussi un fan invétéré de l'équipe rémoise, même s'il est aveugle. Il faut dire qu'il va au stade avec son grand-père, qui commente les actions à son oreille.

Ce jour-là, Reims et Strasbourg ont fait match nul. Mais ça n'empêche pas Charles de vibrer pour son équipe. Quoi qu'en disent certains, le jeune garçon a sa place au stade. Et il est plus heureux avec le foot. On le voit bien aussi à la fin de la rencontre, lorsque Charles va voir les joueurs, et qu'il repart avec le ballon du match.

"Que votre vidéo puisse ouvrir l'esprit des gens"

C'est la conclusion de la maman de Charles, en fin de vidéo. Un message qui passe bien sur Facebook : les images ont été vues près de 200 000 fois en trois jours, et elles marchent bien aussi sur YouTube.

Un site pour sécuriser les itinéraires quotidiens

Si vous préférez la sécurité à la vitesse, voilà un site pour vous : il s'appelle "le trajet le plus sûr". C'est l'assureur Groupama qui l'a conçu, en s'appuyant sur un algorithme qui compile 700 000 accidents survenus ces sept dernières années, tous ceux en fait qui ont entraîné l'intervention des pompiers et de la police. A utiliser plutôt en ville donc, et de préférence, dès que c'est un trajet routinier, parce que c'est souvent là, que l'on est le moins attentif. Mais on vous prévient, ce sera sûrement un itinéraire plus long que celui que vous faîtes habituellement. Cela dit quelquefois, il vaux mieux perdre cinq minutes.

Une baleine bleue qui fait la fine bouche

Une baleine bleue en plein repas a été filmée au large de la Nouvelle Zélande. Le plus gros mammifère du monde se nourrit des plus petites créatures marines, le krill, qui sont de minuscules crevettes. Les scientifiques américains ont accroché une caméra à un drone. C'est moins invasif qu'un hélicoptère ou un avion, les cétacés ne remarquent rien, leurs habitudes ne sont donc pas modifiés par l'observation scientifique. Et ce que l'on voit dans cette vidéo, c'est que Madame la baleine ne se précipite pas sur tout ce qui bouge. Elle choisit ses bancs de crevettes, et privilégie les plus gros, pour économiser ses forces (comme la baleine est énorme, il lui faut énormément d'énergie pour ouvrir la bouche, si si !). C'est en tout cas ce qu'explique la scientifique américaine qui commente les images:

Toutes ces observations parce que les baleines bleues sont menacées, du fait notamment de l'activité humaine. Les scientifiques cherchent donc à les protéger. Et ils sont nombreux à s’intéresser au sujet. La vidéo a été vue 160 000 fois sur YouTube en deux jours.