L'oeil du web - Un journaliste français remet une militante pro-Trump à sa place

La mauvaise foi déjouée par les faits. Ils font du patin à glace sur le canal de Reims gelé. Un chien qui adore le toboggan.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

Une militante pro-Trump remise à sa place par un journaliste de Quotidien

Ce journaliste, c'est Martin Weill, de l"émission "Quotidien" de Yann Barthès. Emission que les jeunes connaissent bien. C'est l'ancien "Petit journal", qui vient de migrer sur TMC. Martin Weill a rencontré cette militante venue défendre le "Muslim ban" à l’aéroport de Los Angeles. Et il parvient à la contrer, juste avec quelques faits.

Quatre secondes de silence, et la dame finit par lâcher :

"c'est tous des terroristes"

Voilà la mauvaise foi d'une militante déjouée par les faits. Martin Weill dit l'Afghanistan, mais il aurait pu parler de l'Arabie Saoudite. 15 des 19 terroristes du 11 septembre 2001 étaient Saoudiens. Seulement l'Arabie Saoudite fait des affaires avec la Trump Organization, la multinationale de Donald Trump. Cette vidéo approche les cinq millions de vues depuis lundi soir sur Facebook. Et c'est intéressant aussi parce que, sur Facebook, elle touche un public beaucoup moins jeune et urbain que sur TMC.

Entraînement sportif sur le canal de Reims gelé

La vidéo date du 26 janvier 2017, il y a quinze jours, parce que le jeune vidéaste rémois qui en est l'auteur, ne voulait pas tenter le diable. Il a donc attendu le dégel, pour qu'aucune nouvelle tentative de glissade sur le canal ne soit possible. Lui en revanche, a pris toutes les précautions possibles et imaginables, pour ne pas risquer de voir la glace craquer. Il a filmé ses amis alors que la température approchait les Moins 10 degrés. Dérapages, roue arrière, le résultat est impressionnant, on les voit même sauter comme sur une vraie patinoire.

Petit clin d'oeil, en fin de vidéo : la police vient rendre visite à nos sportifs glaciaires, parce que son standard est saturé d'appels. Des rémois inquiets de voir ces quatre jeunes fous, faire du patin à glace sur le canal de Reims !

Un chien qui aime la glisse

Il n'y a pas que les enfants qui aiment les toboggans. Certains chiens aussi adorent. Celui-là en tout cas en redemande. Ses maîtres l'ont emmené à une fête foraine, et il ne se lasse pas de refaire la descente, comme un gamin de trois ans au jardin d'enfants !

La vidéo date de Septembre, et elle affiche déjà près de 90 millions de vues sur Facebook.