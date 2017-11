L’œil du web - Un lionceau des cavernes, mort il y a 50 000 ans, retrouvé en Sibérie

En Sibérie, un habitant a retrouvé un lionceau des cavernes mort depuis 50 000 ans. L'équipe de foot du Honduras accuse l'Australie d'espionnage par drone. Il danse dans son salon et fait des millions de vues sur YouTube.

C'est l’œil du web, une chronique à lire et à écouter sur France Bleu.

Un lionceau des cavernes congelé découvert en Sibérie

L' animal est mort il y a 50 000 ans. Ce lionceau a été découvert le long d'une rivière en parfait état de conservation. Il mesure 45 centimètres de long, pèse 4 kilos et appartient à une espèce disparue depuis des dizaines de millénaires. Pendant tout ce temps, cette grosse boule de poil congelée est restée à l'abri des regards, des intempéries et de la lumière. Les chercheurs l'on présenté à la presse cette semaine.

🎥🇷🇺 #Russie : Un lionceau des cavernes, mort il y a environ 50.000 ans, découvert en #Yakoutie dans un parfait état de conservation, des scientifiques vont pouvoir le cloner prochainement. pic.twitter.com/sxc42rPUxa — ¶ - 🅣 - 🅐 (@PorteTonAme) November 14, 2017

Dans cette interview, le paléontologue explique que ce lionceau avait entre un mois et demi et deux mois lorsque il a succombé. Une découverte qui réveille un projet un peu fou et controversé : celui de cloner l'animal à partir d'échantillons ADN. Les lions des cavernes qui ont côtoyé les mammouths pouvaient mesurer jusqu'à 3 mètres de long.

L' Australie a t-elle espionné l'équipe de football du Honduras ?

En tout cas la polémique est lancée sur Twitter. L' équipe du Honduras accuse les footballeurs australiens d'espionner leurs entraînements et leurs tactiques avec un drone. La fédération Hondurienne a même posté une vidéo sur le réseau social.

La selección de 🇭🇳Honduras se quejó a través de su Twitter que los de 🇦🇺Australia estaban espiando su entrenamiento con un drone. Mañana se juegan el pase al mundial en Sydney.pic.twitter.com/gsO6d1hLOO — Galácticos Fútbol (@fut_galacticos) November 14, 2017

A quelques mois du Mondial en Russie, il règne comme un climat de suspicion entre les deux équipes. Rien ne prouve pour l'instant que ce drone appartienne bien à la fédération australienne.

Avec sa danse "Neoswing", il subjugue les internautes

Sven Otten est un danseur amateur au talent immense. Il a appris la danse grâce à des tutoriels sur YouTube. Le jeune homme mélange plusieurs styles : le Charleston, la Tecktonik ou encore le fameux pas de Micheal Jackson.

La manière dont il parvient à mélanger les styles traditionnels et modernes est absolument incroyable. La vidéo postée sur YouTube a été vue plus de 44 millions de fois.