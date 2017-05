L'oeil du web - Un nouveau scandale sanitaire dans un élevage de poules dénoncé par L214

L'association de défense des animaux L214 met en ligne une vidéo tournée dans une élevage de poules en batterie et dénonce "des animaux dans un état déplorable". L'ONU et Google s'associent dans une expérience interactive sur la guerre en Syrie. Et un chien miraculé en Bolivie.

Scandale sanitaire dans un élevage de poule en Vendée

Après les poussins broyés, les bœufs et les moutons mal étourdis et les cochons élevés dans des conditions insalubres, l'association de défense des animaux L214 a mis en ligne ce mardi une nouvelle vidéo. Elle a été tournée au début du mois de mai en caméra-cachée, dans une exploitation vendéenne de poules en batterie. Les images sont par moment difficiles à regarder. Dans ce hangar très sombre, les poules sont agglutinées dans des cages. Les animaux sont déplumés, parfois gravement blessés. Certains cadavres sont mêmes abandonnés dans les coins. Il y a également des parasites et des poux grouillant sur les œufs. La vidéo marque les esprits : en moins d'une journée elle a déjà été vue plus de 16 000 fois.

Poules en cages: horreur dans l’élevage d’un fournisseur de @LustucruFrance. Signez la pétition! https://t.co/Lqk9EQXdFy RT SVP! #StopCages — L214 éthique animaux (@L214) May 30, 2017

Dans un communiqué, L214 dénonce "des animaux dans un état déplorable" et "des conditions sanitaires exécrables". Une plainte pour maltraitance doit être déposée contre l'élevage en question. Le groupe Panzani et sa marque Lustucru sont dans le viseur. Ils sont accusés de se fournir avec ces œufs de batterie. Une pétition circule déjà sur Internet pour interpeller le numéro 1 des pâtes alimentaires en France.

Pour se défendre, le groupe affirme ce mardi qu'il n'a jamais reçu de produit venant de cet élevage en question : "nous avons aujourd'hui la certitude que nous n'avons jamais reçu de produit de l'élevage incriminé," indique le directeur financier du groupe. Ainsi, la société a décidé de porter plainte pour "diffusion de fausses informations". Dans le même temps, la marque Lustucru a annoncé qu'elle allait réalisé un audit sur les conditions d'élevage de son fournisseur. Elle prévoit même de suspendre tous ses approvisionnements en attendant les résultats. De son côté, le gouvernement a réagi, lui aussi. LE ministre de l'Agriculture Jacques Mézard réclame une enquête de ses services dans l'élevage concerné dans les plus brefs délais.

Une expérience interactive pour mieux comprendre la guerre en Syrie

L'agence des Nations-Unies pour les réfugiés et le moteur de recherche Google s'associent pour créer un long format intitulé : Searching for Syria. L'objectif est de mieux comprendre la guerre en Syrie et la situation des réfugiés dans le monde. Il y a des photos, des vidéos, du son, des statistiques et même des cartes en 3D. Le tout en plein écran pour une immersion totale. Le projet se décline en cinq chapitres correspondant aux cinq questions les plus posées par les Internautes :

A quoi ressemblait la Syrie avant la guerre ?

Que se passe-t-il en Syrie ?

Qu'est-ce qu'un réfugié ?

Où vont les réfugiés syriens ?

Comment puis-je aider les réfugiés syriens ? ils et enfin comment les aider ?

The world is looking for answers #SearchingforSyria. Explore them here: https://t.co/Yk8KHRgdxg pic.twitter.com/z2r3Lyqho8 — UN Refugee Agency (@Refugees) May 30, 2017

A chaque chapitre, une nouvelle interaction vous est proposée : explorer la capitale Damas à 360 degrés, comparer les chiffres du tourisme et les plus beaux sites historiques avant et après la guerre, survoler la ville d'Alep dévastée par les bombes ou encore découvrir le parcours des réfugiés. Tout cela, en images, cartes et témoignages. Le site est disponible en français et il a été lancé il y a une semaine. La vidéo d'introduction a déjà été vue près de quatre millions de fois.

Un chien miraculé en Bolivie

C'est le retour d'une vidéo qui continue de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Celle d'une énorme frayeur. La scène se déroule sur un circuit de rallye en Bolivie. A udébut de la vidéo (filmée par un spectateur), on aperçoit un petit chien noir et blanc au beau milieu d'un chemin de terre. Une voiture arrive au loin et on imagine déjà le pire. Le bolide débarque à toute vitesse et là... miracle ! Le petit chien s'en sort sans aucune égratignure. Pour comprendre, il faut regarder l'extrait au ralenti. En réalité, la voiture a fait un petit saut en l'air en roulant sur une bosse. Suffisant pour frôler les oreilles du toutou sans le toucher.

Ces images ont été tournées il y a plus d'un an mais le succès est toujours au rendez-vous. La preuve, des dizaines de versions existent sur Youtube et la vidéo est encore largement partagée sur Facebook.