L’œil du web - Un policier aurait soufflé dans un alcootest et pris la plaque d'une voiture au hasard pour ses quotas

Un policier bruxellois se serait fait pincer pour avoir fait une fausse contravention car la plaque de la voiture notée appartenait en fait à un mort. Le porte-parole du gouvernement s'attaque à la star Rihanna. Un vol Air France passe tout près d'un missile nord-coréen. Et puis une surprise !

Le policier bruxellois aurait soufflé lui-même dans un alcootest et noté la plaque, au hasard, d'une voiture stationnée pour remplir ses quotas. Et non ce n'est pas une blague belge... c'est une histoire vraie ! Un policier de la zone de Montgomery (Bruxelles) est suspecté d'avoir soufflé lui-même dans un alcootest et noté la plaque d'une voiture stationnée pour remplir ses quotas de cinq "souffles" par jour. Ce qui signifierait qu'il n'a pas hésité à boire plus que de raison, et en service !

Il aurait manqué un "souffle" au policier pour être dans ses quotas © Maxppp - /NCY

C'est une actualité sortie par le quotidien La Capitale. Un porte-parole de la police de la zone de Montgomery a confirmé qu'une enquête était ouverte en interne. Tout cela aurait pu passer sans souci... Le hic, c'est que ce véhicule appartenait à une personne décédée. L'enquête devrait permettre d'établir si ces méthodes sont récurrentes dans la police locale. Le porte-parole de la zone s'est refusé à tout commentaire.

Le porte-parole du gouvernement clash Rihanna

Le secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement, par ailleurs porte-parole du gouvernement, tacle à demi-mot la star mondiale Rihanna. Christophe Castaner n'y met pas les formes quand on lui parle de la visite officielle de la chanteuse américaine, l'homme politique balance : "Je n’ai pas pu rencontrer Rihanna. Finalement j’aurais été un peu déçu, sa tenue était peut-être un poil trop ample." (à partir de la 3ème minute ci-dessous)

"Le plus gros défaut du président, c'est qu'il est toujours en retard..."



C'est qui sait, peut-être, le début d'un clash par média sociaux interposés ? En tout cas, le porte parole de l'Elysée se la joue déjà sur son nombre d'amis Facebook, qui sont "15 000". Alors oui, en réalité ils sont plus proches de 20 000 que de 15 000, mais sur ce terrain-là, avec ses plus de 55 millions d'abonnés sur Instagram Rihanna a de la marge !

Un missile passe près d'un avion Air France

Vendredi dernier, un missile est passé pas loin d'un avion Air France. Il s’agissait d'un missile nord-coréen. Comme l'explique CNN, qui a sorti l'information, la Corée du Nord a testé un missile intercontinental balistique, capable visiblement d'atteindre les côtes américaines. Le problème, c'est que ce fameux missile est passé à 100/110 kilomètres du vol Air France 293 Tokyo-Paris.

On a frôlé la catastrophe entre un vol Air France et un missile nord-coréen © Maxppp - OLIVIER BOITET

Certes, cette distance semble à première vue suffisante pour éviter tout risque mais dans le domaine aéronautique, la menace est bien réelle. D'autant que deux lignes aériennes passent à 16 km de l'endroit où le missile s'est écrasé. La compagnie française s’est voulue rassurante : "Air France analyse constamment les dangers potentiels dans ses zones de vols." Voilà qui est rassurant.

Un fake compte twitter de Claude Sarraute attaque la responsable communication d'Emmanuel Macron

Et puis un compte pirate de Claude Sarraute fait de l'humour et ça plaît beaucoup sur la toile. La chroniqueuse des Grosses Têtes, ou plutôt quelqu'un qui se fait passer pour elle sur twitter, a posté une vanne, un clin d'oeil à Sibeth Ndiaye, la conseillère presse et communication de l'Elysée... Celle-ci aurait dit par texto à un journaliste je cite : "Yes, la meuf est dead" en parlant de Simone Veil...

Et bien le troll de Claude Sarraute a tweeté avec humour :

Il faut dire que Claude Sarraute est bel et bien vivante. Elle vient de fêter ses 90 ans ! Chapeau la "Meuf" !